Si esta fuera una era de murales, si siguieran pintándose frescos como los del Vaticano, los palacios mexicanos y El Corral, valdría la pena retratar a este Congreso de la República que ha puesto en marcha las ideas de un Gobierno torrencial que hasta ahora ha sido –sobre todo– un fluir de conciencia: una voz sin puntos ni comas que al menos busca acabar con la guerra.

Este Congreso que empezó por gritarle mentiroso al presidente Duque, el Congreso del caballo y la olla y el ingeniero fantasma, tiene más mujeres, más líderes sociales, más víctimas, más activistas, más bachilleres sin pregrados, más caras nuevas, 181, que todas las versiones anteriores. Pero vale la pena pintarlo como una multitud de protagonistas que trámite a trámite van acostumbrándose a ser actores de reparto con escoltas.

Sigue habiendo reptiles en el Capitolio. Sigue habiendo vagos e inquisidores que ponen cara de padres de la patria. Pero estos congresistas, tanto de fuerzas viejas como de fuerzas distintas, sin duda han sido los operadores de esta presidencia.

Porque no solo han trabajado, como obreros sin capataces ni arquitectos, para que la socialdemocracia que propone el Gobierno vaya de la teoría a la práctica –y se vaya concretando la lluvia de ideas de este presidente que piensa en voz alta–, sino que a pesar de la aplastante mayoría de la bancada de Gobierno, 63 de 108 senadores y 106 de 188 representantes, han podido poner en su lugar ciertas propuestas descabelladas. Sacaron adelante el cambio: el tratado de Escazú, la reforma tributaria, la Paz Total, el Ministerio de la Igualdad, el uso medicinal del cannabis. Defendieron la jurisdicción agraria. Dejaron sola a la representante Miranda en lo mínimo, sí: los impuestos a las iglesias. Dejaron para mañana lo de bajarse el salario. Pero supieron negarse a tramitarle su Código Electoral a aquel registrador que es un enigma de estos tiempos sin misterios.

Si todavía hubiera murales, y ya que hablamos de una época en la que las celebridades son sus propios paparazis, habría que retratar a una bancada oficialista hecha de viejos zorros, godos reinventados, idealistas e influenciadores metidos a reformistas liberales, pero también habría que pintarrajear a los ansiosos e inanes miembros de la oposición: que han logrado encarnar, sí, a tantas gentes que desde agosto no duermen porque siguen vaticinándose un régimen chavista, pero que sin agendas ni causas, trastornados por el tono conciliador del expresidente Uribe, han perdido el rumbo hasta el delirio: “Efecto Petro”, tuiteó Uribe Turbay cuando Falabella anunció el cierre de sus tiendas; “De desigualdad nadie se muere”, pontificó Polo Polo en el apogeo de la decadencia.

Duque se la pasa rompiendo su voto de silencio porque no hay oposición. Duque llama presidenciable a Zapateiro porque no hay oposición. Quizás la pregunta más dura e incómoda que alguien haya hecho en el principio de este cuatrienio, en el púlpito del Capitolio, la haya hecho Yanfry, el niño influenciador: “¿Cómo están?: ¿se cepillaron los dientes?”, interrogó a los congresistas en vísperas de su aumento de sueldo. Y ante la ausencia de una oposición que no solo sepa qué teme, sino qué quiere, cada día es más de agradecer que haya voces independientes que estén listas a precisar audacias –que a mí me gustan, pero hay que saberlas hacer– como la promesa de una ley para el sometimiento de las bandas criminales o la transformación de los manifestantes capturados en gestores de paz.

Habría que reconocer esas figuras críticas, de Ávila a De la Calle, en un lugar principal del mural de este Congreso.

Y notar que, pese a las parodias y las manchas grotescas, esta pintura es mucho mejor que la que había.

