Da vergüenza con Dios. Que sea lo que sea, exista o no, se use su santo nombre para impedir la libertad de los cuerpos: para hundir el proyecto urgente de regulación del uso de la mariguana, para acosar e intimidar a las mujeres que se acercan a la fundación Oriéntame a interrumpir un embarazo, para defender esas “terapias” de conversión en las que tantas veces se les ha gritado “eres libre de todo demonio y homosexualismo” a las personas LGTBIQ. Cumple años y años esta cruzada de la Derecha con mayúsculas que no solo ha sido capaz de vaticinar venezuelas y de amenazar con el regreso de un régimen de machos que sobre todo ha traído violencia –y además nunca se ha ido–, sino que se ha vuelto experta en hacerse pasar por rebelión y en marchar como si la alternancia en el poder fuera el fin de los tiempos.



Creo en las marchas contra la guerra. Creo en las marchas de maniatados: en las protestas de ninguneados, de trabajadores, de estudiantes, de perseguidos por tener una voz, un cuerpo, una orientación sexual, un género. Creo en el derecho a marchar: la nutrida e innegable “marcha de la mayoría” se pareció mucho a las manifestaciones uribistas contra los progresismos de Santos, salió a rechazar con vehemencia ciertas versiones de ciertos hechos por venir y se arriesgó con el nombre porque una mayoría no tiene por qué salir a marchar –y la verdadera mayoría, de cincuenta millones de ciudadanos, no defiende ni reclama reformas que no se han dado–, pero no solo fue un reconocimiento del valor de las movilizaciones y la expresión de un temor que debe ser notado, sino una bandera roja, de señal de peligro, que tanto el Gobierno como su oposición podrían aprender a leer.

De tanto en tanto, cuando actúa como si llegar a la lista de jefes del Estado no fuera suficiente, cuando estalla contra los aliados liberales que se han pasado la vida defendiendo el reformismo desde adentro, cuando gradúa a los críticos leales de traidores a una causa que empezó antes de que él naciera, cuando se vaticina a sí mismo el discutible destino del exmandatario peruano Pedro Castillo, el presidente Petro se parece a aquellos líderes de nuestra izquierda exterminada que crecieron pensando que su papel en la historia era el martirio: resulta el colmo que semejante tentación al sacrificio siga encontrando justificación –quizás la palabra sea, hoy, “coautoría”– en esa Derecha que se finge acorralada, se lanza a las calles a gritar “guerrillero: se aquieta o lo aquietamos” y no teme a la justicia social como a Dios, sino como al diablo.

Hay que cambiar. Pregúntenles a víctimas y a victimarios a dónde nos ha traído la violencia política. Pregúntenles a los enemigos, a los hijos y a los deudos de los mártires para qué han servido los martirios. Seguimos librando, en el fondo y en resumen, un pulso entre la exclusión y la inclusión. Y no es necesario que las marchas de los unos se quieran con las marchas de los otros, como en el meme de los Spider-Man que se encuentran o como en el descubrimiento terapéutico de que odiar es odiarse, sino que dejemos de insistir en los errores de aquella Derecha que ha hecho “invivible la república” las pocas veces que compartido el poder. Está bien: que la Iglesia renueve la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús, exista o no, por si las moscas, pero que el prohibicionismo, la misoginia, la homofobia, el jefecismo, el antirreformismo y el darwinismo social no sigan saboteando nuestra democracia.

Dios no es de derecha. Dios es estar en paz. Pero para llegar allí hay que pactar. Ojalá que el Gobierno vuelva a hacer política. Ojalá prefiera sumar voluntades de aliados de la inclusión a desconocer la fuerza verificable de su oposición.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

