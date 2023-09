Los dramaturgos suelen hacerse una pregunta definitiva antes de empezar: “¿De quién es la historia que voy a contar?”. Después de la catártica audiencia de reconocimiento que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) echó a andar en Yopal, Casanare, el lunes, el martes y el miércoles de esta misma semana en este mismo país, uno podría creer que estamos ante la trama demoledora de aquel capitán que devolvió la medalla que recibió por disfrazar de “resultados operacionales” decenas de asesinatos y desapariciones: “Me convertí en criminal”, aseguró con la mirada perdida. Y un sargento lamentó haber sido premiado por sus crímenes con un curso en Estados Unidos. Y un teniente confesó vivir atormentado por haberle mentido a la justicia. Pero la historia por contar, la historia con nombres y apellidos, es de las víctimas.



Por supuesto, hay que contar e investigarles los corazones congestionados a los victimarios. Qué pasaba por dentro del general de la Brigada XVI del Ejército mientras su gente raptaba, despojaba de humanidad, torturaba, mataba y desaparecía a 296 inocentes. Cómo hicieron esos soldados profesionales para –tal como nos lo contaron en la audiencia– disfrazar de guerrilleros, poner armas en las manos, quemar documentos. Por qué ese cabo primero mató a 31 personas: “Yo aprehendí, yo torturé, yo asesiné”, dijo. Cuál era la enfermedad del teniente que aceptó entre carraspeos que “hasta hoy estoy empezando a sentir cosas que no sentía hace mucho tiempo”. Qué clase de cultura no sólo permite, sino que promueve 6.402 “falsos positivos”.

No hay que contar las historias de la guerra como historias de paraísos perdidos, no, no hay que empezar con un “érase una vez un país bucólico que de golpe fue invadido por monstruos”, sino partir, por ejemplo, de este país encapotado e indolente que le quitó la mirada al horror: “No eran manzanas podridas”, dijeron las víctimas en Casanare, “eran una empresa criminal”, que no se da porque sí ni se da en cualquier lugar. Tampoco hay que perder de vista, a la hora de narrarnos, que hemos sido capaces del milagro de la JEP: el Estado fue justo en Yopal cuando la notable magistrada Díaz, que lidera el caso de los asesinatos presentados como bajas, le reconoció a Mauren Tumay que “es doloroso escucharte decir que no has podido volver a celebrar tu cumpleaños porque sería celebrar el asesinato de tu padre”.

El Estado fue justo, digo, porque los victimarios son personajes que tenemos que comprender a fondo hasta sacárnoslos de adentro, pero los protagonistas de nuestra pesadilla son las víctimas con sus corajes irrepetibles y sus vidas traicionadas: de ellas es la historia. Roger Acero iba a su ritmo, por las populosas aceras, gracias a sus muletas: “Nos lo entregaron por partes”, dijo su hermano. Leonardo Achagua pasaba, de afán, un día cualquiera: “Mi abuelo murió pensando que mi papá era una mala persona”, dijo su hija. Y la verdad es que a los dos los mataron –como mataron, sin tartamudeos, a aquella mujer embarazada– porque sí, porque sus verdugos tenían licencia para hacer lo que les diera la gana con tal de que alimentaran a esa bestia que pedía resultados.

Es justo que EL TIEMPO del miércoles empiece por una fotografía devastadora de la audiencia en Casanare –una mujer cierra los ojos para contener su dolor– porque nada más transformador e importante ocurrió en la Colombia de la semana que está terminando.

En el patio de las redes se habló más de la cuenta, “¡pelea!”, “¡pelea!”, de los rifirrafes entre las megalomanías de los políticos, pero es físicamente imposible que esté pasándonos algo más importante que estas audiencias. Ojalá que haya fantasmas de este siglo. Y que estén oyendo su reivindicación.

