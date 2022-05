Benditos los que no tienen redes sociales porque a esta hora no se han enterado de que hay que odiar a la mitad más uno del país. Benditos los que solamente revisan a cierta hora del día lo que está pasando hoy en Colombia, en el periódico de la mañana o el noticiero de la noche –en vez de vivir minuto a minuto entre los titilantes titulares de los medios como si esta nación desquiciada fuera un partido en el que siempre va perdiendo el equipo de uno–, porque de ellos será el reino de la reflexión: heredarán, pues aún podrán pensarse el mundo dos veces, la capacidad de despersonalizar la política, de notar los dobles raseros de los organismos de control, de estremecerse con la sordidez de esta campaña venga de donde venga, de comprender el desconsuelo y el peso de la frase que el alcalde de Frontino le soltó el domingo pasado, en pleno paro armado del ‘clan del Golfo’, al presidente Duque: “Es muy fácil ser bravo desde la Casa de Nariño”.



(También le puede interesar: Martirio)



Benditos los que no se enteran del desmadre nuestro de cada día por cadenas de WhatsApp o por numerales de Twitter, y entonces viven sus jornadas, como propone Melodía Estéreo en Navidad, más allá de “los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría”, porque en estas semanas turbulentas no se verán forzados a votar por un puñado de caricaturas, sino que podrán elegir políticas públicas que en verdad sirvan a la convivencia: podrán preguntarse, lejos de las cancelaciones de las barras bravas, si quieren un país que sea dueño de los cuerpos de sus ciudadanos, un presidente que delegue a sus generales el juramento de la paz y un gobierno paródico que en medio del sangriento paro armado del ‘clan del Golfo’, semejante derrota del Estado y de la gente, no tenga claro aún el fracaso del prohibicionismo.

Benditos los que no están al día en esos vaticinios amañados del Apocalipsis, que anuncian que vamos a volvernos México y Chile y Venezuela como si ya no fuéramos Colombia. FACEBOOK

TWITTER

Benditos los que van más allá de los estigmas de la madrugada, y de los memes con agenda, y de los tuits trumpistas duélanle a quien le duelan, porque en la avalancha que se nos viene no tendrán que olvidar, como cualquier procuraduría ladeada, las burdas intervenciones en las elecciones tanto del comandante del Ejército como de su comandante en jefe, ni la debacle de la ley de garantías que detonó en plena campaña presidencial este gobierno de nadie, por nadie y para nadie. Benditos los que no están al día en esos vaticinios amañados del Apocalipsis, que anuncian que vamos a volvernos México y Chile y Venezuela como si ya no fuéramos Colombia, porque no se les pasa por la cabeza la posibilidad de sabotear, de desconocer los resultados de las votaciones: “Toca pararlo como sea”, oí, en la mesa de al lado, el otro día.



Benditos los que van despacio. Si no confunden la crítica con la traición a la patria, si no pierden de vista que estos líderes que no lideran simplemente son los herederos de una democracia en el borde de la privatización –los hijos de los hijos de los defensores de una democracia torva que sirva a unos pocos–, es porque no viven arrinconados por las posverdades. Sí entienden, repito, el fracaso detrás del llamado de auxilio de Jorge Hugo Elejalde, el arrinconado alcalde de Frontino, Antioquia: “Es muy fácil ser bravo desde la Casa de Nariño, con trescientos escoltas, lejos de las regiones que sufren”, le recordó al Presidente entre las balas del paro armado luego de firmar la carta agónica que firmaron sus dieciocho colegas del occidente antioqueño y antes de soltarle al país la sentencia colombiana “yo sé que me van a matar”.



Benditos los que aún tienen tiempo para poner en contexto las noticias, o sea tiempo para la compasión, porque se resisten a diario a darle palmaditas en la espalda a ese país apoltronado que no quiere entender al país que sale a la calle a pedir socorro.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

(Lea todas las columnas de Ricardo Silva Romero en EL TIEMPO, aquí)