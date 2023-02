Yo lo entiendo así: que el presidente Petro eleva un monólogo larguísimo, en aquel balcón de la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, porque tiende a dejarse llevar por sus propias palabras, porque su vida de sobreviviente de la violencia política ha sido un pulso a muerte con la historia oficial, y porque, luego de los estallidos sociales de 2021, 2020, 2019, 2013, 2011, 1977, 1957 y 1928, se siente obligado a preguntarles a los colombianos –a propios y a extraños– qué tanto quieren el cambio que han reclamado desde el principio de los tiempos. Yo no le veo ni le oigo, como tantos, los clichés de déspota al que le queda chiquita la democracia, sino que, más allá de la teatralidad, del dramatismo que es un gusto adquirido, le noto la obsesión por reivindicar a un pueblo ninguneado, desterrado y exterminado desde que el país se llama Colombia.



Colombia ha sido un sino. Ciertos llamados a la democracia, “la paz”, “la participación”, “la justicia social”, “la convivencia entre libres e iguales”, se han descartado por subversivos o por utópicos. Hemos sido niños que van en puntillas frente a sus matones. Hemos vivido hechos a la idea de que nuestro destino es dormir a salvo del fracaso nacional. Hemos vivido, pero hemos repetido “es que esto es así” –“es que esto es violento”, “esto es injusto”, “esto es muy facho” y “vivir aquí es ser explotado” con los hombros encogidos– a la espera del cielo prometido en el que ya no seremos colombianos, sino almas. Y entonces, más allá de esa solemnidad decimonónica, yo en ese discurso del balcón noto un llamado a no resignarnos a un Estado que delegue la suerte de su gente y se lave las manos sin piedad.

Confunde el tono desafiante. Aquellas eses altivas y aquellas sentencias de columnista son sal en ciertas heridas. En una cultura espantada en la que tantos poderes de tantas índoles nos han enseñado a temerle a la izquierda como se teme a Satanás –quiero decir: en el contexto de esta “izquierdofobia” que ha sido alimentada, desde el siglo XIX, por el feudalismo, el bipartidismo, el fundamentalismo, el militarismo, las Farc, el Eln, el uribismo, el chavismo–, un alegato desde semejante balcón tiende a detonar los pavores del país al que sí le ha ido bien. No menosprecio los miedos de los grupos de WhatsApp, ni me enferma que todo el periodismo de hoy sea de opinión, ni le tengo fe a esta forma de ser mía que se resiste al “piensa mal y acertarás”, pero en medio del discurso de la Plaza de Armas veo a un par de colombianos que sostienen un cartel que dice “Petro dictador” y quiero pedirles que no teman.

Querría recordarles lo importante que sigue siendo decirle “presidente Petro” a un político que envejeció resignado al exilio o al martirio. Querría reconocerles, luego de las marchas anticomunistas y masivas del día siguiente, que no deja de ser confuso que un jefe de Estado invite al pueblo a levantarse, pero también querría subrayarles el pasaje del discurso en el que Petro invita a superar el derrotismo, entrega su desgastante reforma a la salud para que sea debatida en el Congreso y repite que no espera que la gente se pliegue, sino que examine la importancia de las transformaciones. Sería útil que mañana fuera jueves 6 de agosto de 2026, aunque el tiempo me pasara por encima –“usted cada día está más gordo”, me saludó, el otro día, un señor que no me cruzaba hacía muchos kilos–, para que se vea que Petro sí se fue, sí sirvió a la paz, sí probó que la izquierda es necesaria para que la democracia al fin lo sea.

Pero no. No podemos saltarnos las semanas ni los meses ni los años. Tenemos que vivir jornada por jornada estos tiempos nuevos y críticos en los que lo justo es levantarnos a exigir la convivencia.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

