Sigo donde iba: los déspotas no solo no saben que lo son, sino que no necesariamente usan bigotes, ni uniformes con soles ni sudaderas nacionalistas para reconocerse entre ellos. Los tiranos nacen por la boca. De tanto vivir rodeados de áulicos, de tanto sentir que no se les reconocen sus esfuerzos hercúleos por sacarnos adelante "esta patria", de tanto sobreponerse a los complejos de inferioridad a punta de vehemencias y de megalomanías y de grandilocuencias, empiezan a confundir las críticas con las conspiraciones. Se preguntan por qué es que sus opositores, si no son antagonistas del país más feliz del mundo, hablan de "estallidos sociales" y ponen en duda las buenas intenciones –que con ellas está empedrado el camino al infierno– detrás del ascenso de la ley de seguridad ciudadana y del desmonte de la ley de garantías. Y un día les parece justo llamar "criminal" al adversario.



Son pequeños nerones. Son tiranos. Se ven inofensivos, sí, rezan padrenuestros entre dientes, adoran a sus familias como a sí mismos, viven de lapsus en lapsus y cambian de talla igual que cualquiera, pero tarde o temprano ofician como un rito la Colombia delirante e inútil en la que en un solo año –solo en 2021– suceden 93 masacres en los márgenes de las noticias, son desplazadas 60.700 personas en el segundo plano de "el que la hace la paga" y terminan asesinados 168 líderes sociales mientras el Estado dedica todas sus fuerzas a la persecución de "sabandijas": en un video de fin de año, René Higuita, "el cancerbero" para seguir en el infierno, envía "un saludo" a los jefes de las guerrillas –no a los del Gobierno ni a los del Ejército– para invitarlos a dialogar sobre los "impuestos" que le están cobrando entre la guerra de este gobierno.

Muchos opresores se apellidan "democráticos". No tienen que meternos en calabozos, no, no tienen que callarnos la jeta para ejercer su talante. Parecen memes al principio: je. Unos comienzan siendo las caricaturas del viejo que sí dice lo que piensa, como Trump o como Hernández, harto de correcciones políticas y eufemismos y mentiras y componendas de políticos con colas de rata. Todos terminan convertidos en vengadores de aquellos que no tienen tiempo para los caminos largos. Van quedándose poco a poco con los organismos de control: con las monstruosas "Ías". Y acaban volviéndose el muñeco de añoviejo que hay que despedir hoy a las doce si todavía se trata de que este mundo más feliz del mundo –el 83 % de los colombianos, según Gallup, no se cambia por nadie– siga siendo una búsqueda triste de la democracia.



Este año no va a terminarse, no, este año es una era. Mañana, a las 12:01 a. m., sigue la peste que muta y sigue la violencia y sigue la patocracia colombiana que crea 1.208 cargos nuevos en la Procuraduría el Día de los Inocentes. Pero no sobra desearnos a las 11:59 p. m. la quema definitiva de ese sonriente muñeco de añoviejo que suele llegar al poder a aplazarnos las repúblicas. Sospecho que los científicos serían los primeros en recomendarnos la imaginación como procedimiento para lidiar la trama de la vida acá en Colombia. Y lo digo porque creo que un buen método para no terminar votando por un autócrata disfrazado de demócrata, en el 2022 que está a la vuelta de la esquina, hoy, puede ser preguntarse si habrá que esperar los cuatro años de su gobierno para hablar de paz y si uno puede verlo respetando hasta el final de su mandato a esta prensa que suele pintarse como un enemigo en las taquilleras fantasías sobre superhéroes que nos salvan de los monstruos que engendramos nosotros mismos.



Feliz era para todos los que estén cansados de ser gobernados por matones de añoviejo. Feliz era para todos los que quieran convivir.

RICARDO SILVA ROMEROwww.ricardosilvaromero.com

