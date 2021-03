Aniversario

Hubo una vez un Gobierno al que lo salvó una pandemia. Era una suma que daba cero: una colección de funcionarios incipientes e inexpertos bajo la penosa vigilancia del uribismo inseguro e impopular e invicto de estos años. Había que esforzarse para verle alguna cara amable porque se defendía del país como en campaña. Estaba contra las cuerdas por dedicarle su juventud a rescribir nuestra historia en su lengua sin matices; por recrear la receta criolla para fabricarse enemigos rojos; por gastarse nuestro tiempo en vengarse del presidente anterior; por debilitar las relaciones con los demás países del mundo; por reducir el proceso de paz a sometimiento sin memoria; por soltarles los perros bravos a los cacerolazos y los cantos por Colombia y las marchas; por pasar una reforma tributaria en la madrugada del viernes 20 de diciembre de 2019, ay, que no se olvide.



Y entonces, hace un año ya, lo salvó –o sea le dio propósito e identidad– la lejana peste que apareció al otro lado de la puerta: no porque no estuviera preparado para una pandemia, no, nadie estaba listo para esto, sino porque entonces se vio obligado a lo que mi papá llamaba “el arte de coger oficio”.



Sí fue así. Pero fue así a ratos. Según El diccionario del diablo, que es el de fiar, “política” significa “conflicto de intereses disfrazados de lucha de principios”, y el mejor ejemplo fue este gobierno que durante este año en estado de emergencia se dedicó a invertir en la guerra los billones que la paz está necesitando, a alienarse aun más de quienes no lo aplauden, a glorificar al jefe de Estado no como a un presidente sino como a una figura de la televisión colombiana, a callar ante propuestas de prórrogas de periodos o de votaciones unificadas que ya enrarecieron las elecciones del próximo año, a dedicarle todos sus bríos tristes y nuestros impuestos y sus medios a defender obsesivamente –como quien sufre del síndrome del impostor– aquel legado que aún ni siquiera puede serlo porque no se ha acabado ni quiere acabarse.



Solía hablarse en todas las culturas, de la mitología griega a la católica, de una “edad de oro” en la que mujeres y hombres creados por divinidades se repartían las riquezas del mundo justamente, pero que fue arruinada por algún pecado original –cierta trastada humana– que nos condenó a lidiar por siempre y para siempre los demonios de las desigualdades: en Colombia no se dio jamás el paraíso, no, se dio siglos después una Constitución de 1991 con vocación de pacto de paz que advertía que cumplir las promesas de inclusión e igualdad de la democracia ya no era una alternativa sino un imperativo, una tarea de vida o muerte que exigirían los colombianos del futuro, pero siguió una contrarreforma virulenta e insensata que nos ha traído hasta este gobierno tan negacionista y tan negado que está seguro de no ser un Gobierno de derecha.



Hace un año, antes de encerrarnos a encarar, con esperancia, el nuevo virus, al Gobierno solo le quedaban dos salidas: una pandemia o echar a andar una “conversación nacional” para acordar con propios y extraños modos de redoblar la democracia de nuestra democracia, de poner en escena nuestra Constitución. Pensó un par de sensateces en voz alta: “Una reforma tributaria en tiempos de pandemia sería suicida”, por ejemplo. Pero pronto se sintió tan cómodo en este estado de excepción, de Gobierno frentenacionalista, que no solo descartó la posibilidad de tender puentes con liderazgos innegables, sino que desechó la solución de gobernar para los electores ajenos.



Y un año después es justo decir que nadie estaba preparado para la pandemia, pero que nada ha sido tan grave como el hecho de que esta gente no estuviera preparada para gobernar.



Ricardo Silva Romero

