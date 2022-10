Cualquiera puede vaticinar el apocalipsis. Uno mismo puede concluir, a esta hora, el fin del mundo. Baste ver la embestida rusa contra Kiev, la escasez de gas a las puertas del invierno, los simulacros nucleares en Corea del Norte, el bombardeo de Irán al Kurdistán iraquí por alentar las protestas por el feminicidio brutal de la joven Mahsa Amini, la frialdad con la que Putin asegura que está preparado para defender su territorio como sea, la convicción de Biden de que “Putin no bromea” y “el Armagedón está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba”, la tenacidad con la que el G7 insiste, por Zoom, en encarar a las tropas del Kremlin, y la convicción con la que Pekín afirma, en su Global Times, que por culpa de Washington “todos los países europeos pueden caer en la sombra de una batalla atómica”.



Cualquiera puede señalar con el dedo el colmo del mundo: el acabose. Pero, así como estos “líderes” entre comillas se la pasan aplazando la voluntad de paz, uno prefiere dejar para mañana la hecatombe.

Es, una vez más, el capítulo 16 del Apocalipsis de la Biblia: “Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón”, “y una gran voz del templo del cielo dijo hecho está”, “y hubo relámpagos y truenos y un gran temblor cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la Tierra”, “y las ciudades de las naciones cayeron”, “y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento”. Es, de nuevo, 1962. Marilyn Monroe sigue muriendo por nosotros. El pulso de Rusia con la Otán nos tiene, una vez más, a un clic del fin. Y, sin embargo, estos líderes paródicos, que, como sugieren los textos de Gabriel Iriarte en Cambio, vieron las películas, pero no vivieron las guerras, postergan las paces y permiten que el tiempo se mida en bajas: en sangre y más sangre.

Y usted y yo nos encogemos de hombros. Y los colegios no hacen simulacros de la debacle: “Duck and cover”, les enseñaban a los niños gringos en la víspera del holocausto nuclear. Y ya ni los locos gritan “¡arrepiéntase!” porque basta levantar el celular para posponer el horror a punta de farándulas y de consejos para vivir mejor, y porque los excesos de información, y las redes que deberían ponernos de pies sobre la Tierra, sirven a la desidia y a la dispersión. Hay dos razones para procrastinar: la sospecha de que una tarea no tiene sentido y la incapacidad de estar a la altura de las circunstancias. Si no somos capaces de pedir ni de hacer la paz, si nos gana esta debilidad que nos empuja a obrar hoy en vez de obrar mejor –y se llama “acrasia” desde el Protágoras de Platón–, es porque la paz requiere una voluntad del tamaño de Dios.

También las sociedades procrastinan. También las naciones obran en contra de lo que les conviene –caen en la acrasia, sí– porque, atrapadas en la era de los predominios, habituadas a preferir los resultados a los bienestares, son incapaces de imaginar el estado de la paz. La buena noticia es que el Apocalipsis de la Biblia puede interpretarse como el relato de la victoria de Dios, o sea, del esplendor de la voluntad humana, sobre la política de la aniquilación: “Si uno quiere”, me dijo un día un cura, “el atardecer vaticina el amanecer”. Y las protestas por el crimen de Amini continúan porque estamos viviendo un parteaguas. Y, para llevarle la contraria al fin del mundo, Colombia está venciendo la costumbre de la guerra con la ilusión de la paz: está yendo de nuevo, como dando ejemplo, del carácter débil que somete al carácter fuerte que pacta.

La especie está en suspenso como en aquel octubre de 1962. Y la buena noticia, de cuerda floja, es que pronto tendrá que ponerse de acuerdo en acabar con todo o en seguir.

RICARDO SILVA ROMERO

