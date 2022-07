Han sido los seis años más largos del mundo: se ha dado, en un país en cámara lenta, el triunfo miserable del no; la reacción tardía que probó que nuestro activismo por la convivencia estaba lejos de ser una política; la elección de un gobierno que juró hacer trizas el acuerdo con las Farc; el saboteo oficial e incansable al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que ha sido un gran alivio; el entrampamiento a los tramposos que sirvió de excusa a aquellas disidencias devoradas por su codicia y su violencia; “los días contados” que redujeron la frontera con Venezuela a la guerra contra las drogas; la matanza con cuentagotas en plena pandemia; el robo con sevicia de los fondos de la paz. Pero solo lo digo para reconocer el coraje de esos 12.925 colombianos que dejaron las armas –el 95 % de los firmantes del pacto, ni más ni menos– y a pesar de tanto horror han cumplido sus promesas.



Se reseña la caída patética de ‘Iván Márquez’, el comandante de las Farc que abandonó a la UP cuando empezaba el exterminio, participó en los diálogos en Tlaxcala, en El Caguán y en La Habana, y rechazó la curul que le reconocía el acuerdo de paz –y, acorralado por su pasado y por la DEA y por los señores del no, declaró “fue un grave error haber entregado las armas”– para volver a la vorágine a montar un remedo de guerrilla entre el tráfico de drogas y el delirio: “¿Querrá terminar sus días como el combatiente ciego que renunció al uso de la razón y prefirió el olor de la pólvora?”, le preguntó el exjefe negociador Humberto de la Calle, que tanto lo tuvo que ver, en una profética columna en El Espectador. Se reseña la agonía de ‘Márquez’, decía, como si ensombreciera el acuerdo, pero en verdad muestra el fiasco de la lucha armada. Y empuja a respaldar, con vehemencia, a quienes sí cumplieron.

Hace seis semanas, en un estremecedor evento que la Comisión de la Verdad llamó “Voces unidas por la convivencia”, un excombatiente de Agua Bonita que trabaja contra la estigmatización me corrigió el número de firmantes de paz asesinados: “van 330 ya”, dijo, “y es una cifra que sirve para demostrar el compromiso que hemos tenido con la paz pactada”. Hoy, con el asesinato del excomandante Ronald Rojas, “un líder comprometido con el territorio, con el diálogo y con el proceso de reincorporación”, en palabras del jefe de la Misión de la ONU en Colombia, el número es 333. Y el silencio de las principales voces de este gobierno de camionetas vitalicias y saqueos que nadie ve –mientras más y más municipios se resignan a la sombra de esos grupos armados, con ínfulas de salvadores de la patria, financiados por la guerra contra las drogas– es la prueba de que hemos querido pasar al siglo XXI sin haber resuelto el siglo XX.



Han sido días muy largos. Y la lealtad de esos 12.925 firmantes de paz ha estado sosteniendo, más de lo que alcanzamos a ver e imaginar, el derecho de este país a seguir adelante. Pero ellos, que han contado las horas y los minutos de este cuatrienio con cara de error histórico, no pueden ser los únicos que den el pulso inevitable para cambiar de era. Si algo cabe esperar del gobierno entrante, que promete ser un gobierno de viejos que vivieron en carne propia la historia reciente de Colombia, y les dieron la espalda a las armas, y saben de memoria qué pasó en Marquetalia, en La Uribe, en Tlaxcala, en El Caguán y en La Habana, es que este activismo valeroso que le ha dedicado la vida entera a denunciar las perversiones del sistema ahora sea capaz de hacer política: de reconocer a los ninguneados, sí, de hacer visible lo invisible, pero también de sumar voluntades hasta que sean otras las cifras que nos sirvan para medir nuestro futuro.

