Cuánto puede valer un 52 % de aprobación de un presidente. Cuánto puede costarle a “el pueblo colombiano” –como le dicen, por cariño, sus políticos– la imagen caída de otro momificado mandatario de los nuestros. Según reportan los principales medios del país, de punta a punta, una empresa llamada Du Brand S. A. S. firmó un imperturbable e indecible contrato de $ 3.350’000.000 con la Presidencia de la República para sacar adelante los canales digitales de Duque: son tres mil trescientos cincuenta millones de escasos, necesitados, implorados pesos de tiempos de pandemia. Por supuesto, el primer logro de semejante acuerdo, sellado en uno de los peores momentos de una nación experta en ellos, es que deja en claro que este gobierno pasará a la historia como el gobierno aquel que durante cuatro años trató de explicarnos qué vino a hacer acá.



Dirán que así es en todos los gobiernos. Demostrarán que ha habido casos mucho más graves, mucho más insensibles, mucho más desesperados en el hemisferio occidental. Asegurarán que no es para eso pero que es lo normal.



Y entonces, sin embargo, será claro que no han estado ni van a estar a la altura de nuestras circunstancias: que como no se han pasado encerrados estos días no han aprovechado para leer la Constitución.



Porque, pensándolo un poco más, pensándolo un poco mejor, aquellos 3.350 millones de pesos nuestros presupuestados para lavar la imagen de esta administración –a la que la impopularidad le secó el seso, y que habla duro, durísimo, pero de nada– no va a ser plata suficiente si la idea es desmentir que durante los últimos dos largos largos años no hemos podido tener un gobierno a cargo de las Fuerzas Militares; si el objetivo es comprobarnos que la industria de las chuzadas a los periodistas y a los opositores y a los defensores de derechos humanos fue una maña de gobiernos anteriores; si el propósito es engatusarnos con manidos llamados a “la unidad” en vez de asumir la responsabilidad política, que suelen asumir tanto los comandantes en jefe como los adultos, por los desmanes cometidos por el Ejército de todos.



Supongamos, en honor de la inverosimilitud, que les sirven esos miles de millones para subir al 55 %, al 57 %, al 60 % de popularidad: ¡60 %! Supongamos que se quedan con la sensación de haber ganado un juego de roles. Será en su mundo, en su pequeño mundo de jaques mates en el que se seguirá acudiendo a Ñoños o a Ñeñes mientras las elecciones tengan tanto de negocio, donde no se le sirve, sino que se le ayuda a la gente. Quizás su auditorio de líderes del viejo país les aplauda la puesta en escena –lo que las agencias de medios llaman “el relato”–, pero en las entrañas del país, en el sótano de la pirámide que se niegan a aplanar, en la trasescena en donde está sucediendo el drama social de las banderas rojas y de los gritos de auxilio solo va a tener sentido un gobierno que no persiga, que no hostigue, que no dé miedo.



¿Ya dije que leí en 'La Silla Vacía' que el contrato con aquella agencia que sirvió a la estrategia del ‘no’ en el plebiscito se firmó con plata del llamado Fondo Paz? ¿Ya dije que habrá que buscarse 3.350 millones más para que la “estrategia comunicacional de Presidencia” consiga explicarnos sin balbucear por qué se están gastando los primeros 3.350 millones?



¿Ya propuse que los donen a las causas ciertas que han estado encabezando los líderes de a pie de nuestra sociedad? ¿Y sugerí que, a fuerza de poner la cara en vez de anunciar investigaciones “hasta las últimas consecuencias”, se ganen a pulso la confianza que ha estado sacando a los otros “pueblos” de la incertidumbre de la pandemia?



No lo he hecho, no, para qué si está visto que hasta 2022 el crítico será aquí un enemigo.



Ricardo Silva Romero

www.ricardosilvaromero.com