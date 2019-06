Parto con dolor

La periodista Claudia Palacios escribió una columna llamada ‘Paren de parir’ en la cual afirma, entre otras cosas, que el Gobierno debe controlar la tasa de natalidad venezolana, y asegura que los venezolanos ya han recibido tanta hospitalidad de Colombia que deben parar de tener hijos si quieren ser vistos como una “oportunidad para el desarrollo y no como problema”.

El artículo contrasta con las palabras de la periodista en 2013. En una entrevista en Papel y Lápiz aseguraba que “la emigración es muy enriquecedora” y que “lo peor que le puede pasar a una persona, entre todo lo que le puede pasar a un migrante, como que lo metan a la cárcel, que lo deporten, que viva una bancarrota, lo peor, lo que me parece irremediable es perder los hijos”.



Es necesario reconocer el privilegio que la señora Palacios ha podido disfrutar. Nunca ha tenido que huir de un Estado colapsado, o rogar que la reciban en un país donde hay muchos prejuicios sobre los extranjeros. Aunque ella fue inmigrante en Estados Unidos, no tuvo necesidad de llegar huyendo para preservar su vida, o empobrecida y con hambre.

También se notan sus privilegios cuando pregunta por qué “las personas con el futuro absolutamente incierto, con un presente de mera supervivencia, traen hijos al mundo a padecer peor que sus padres”. La mayoría de la gente, sin importar su nivel socioeconómico o estatus de inmigración, tiene dudas sobre el futuro de sus hijos. Los padres, al margen de su nacionalidad o capacidad adquisitiva, desean que sus hijos tengan un mejor futuro que ellos. Es una incertidumbre constante de una madre cuando da a luz, y no un argumento contra el derecho de los venezolanos a tener hijos.



El filósofo John Rawls propone dentro de su teoría de la justicia un experimento llamado el velo de la ignorancia. Rawls sugiere que una persona en trance de tomar decisiones debe desconocer circunstancias condicionantes. En el ejercicio, quien decide tiene suficiente información para conocer las consecuencias generales de sus determinaciones, pero no sabe sobre quién está decidiendo. Es decir, el tomador de decisiones ignora si él mismo es hombre o mujer, rico o pobre, colombiano o venezolano. Bajo estas circunstancias, es probable que escoja la opción que beneficie a la mayoría y no al grupo de personas al que pertenece. Según la teoría, esa es la manera de tomar decisiones justas. Me pregunto si la señora Palacios decidiría implementar el control de natalidad que sugiere si ella fuera una inmigrante venezolana necesitada.



Tengo mucho respeto por Claudia Palacios. Crecí viéndola en Caracol, en CNN y, más recientemente, en eltiempo.com. Siempre me ha parecido un modelo por seguir, no solo como periodista sino como mujer que considera prioritario el empoderamiento femenino. Por eso, sus afirmaciones en EL TIEMPO resultan increíblemente inadecuadas. No solo adoptó un discurso que va contra los derechos de las mujeres, sino que hizo suya una posición discriminatoria contra los pobres.



Colombianos y venezolanos somos el mismo pueblo. Hace unos años, cuando Venezuela era el vecino rico del barrio, eran los colombianos quienes llegaban por millones a Venezuela a buscar un futuro mejor. Muchos lo lograron. Otros no encontraron un tratamiento justo, y algunos de esos colombianos enfrentaron la discriminación. Sin embargo, nunca nadie sugirió que les quitaran el derecho de tener hijos.



La columna de la señora Palacios deja clara la necesidad de que haya una discusión sobre la educación sexual y reproductiva en Colombia y todos los países del mundo.