Un solo enfoque, una sola política

Colombia y Estados Unidos están en el mismo renglón para enfrentar el problema mundial de las drogas. Las administraciones Duque y Biden cuentan con un enfoque amplio, integral y compartido, como quedó en evidencia en la reciente reunión preparatoria del Grupo de Trabajo Antinarcóticos. Ambos gobiernos, señala la declaración final, “expresaron su fuerte respaldo al esfuerzo creciente y exitoso por parte de Colombia de transformar las economías rurales de la coca mediante el programa amplio de desarrollo económico, infraestructura, seguridad y fortalecimiento institucional denominado Zonas Futuro”.

Desde el inicio del Gobierno, la política pública reconoce que erradicación manual, sustitución individual y empleo de aspersión aérea no son suficientes. Permiten avances sustanciales, pero no resuelven de forma sostenible el problema. Igual sucede con interdicción, incautaciones, destrucción de laboratorios, persecución de lavado de dinero. Para mejorar el impacto contra la red de valor del narcotráfico se requiere un conjunto de herramientas fuera de la caja tradicional, caja a la que acudió el Gobierno.



El Plan Nacional de Desarrollo reconoció como principal amenaza a la seguridad los espacios vacíos de institucionalidad o con precaria institucionalidad, que se traducen en déficit de capacidad estatal para garantizar los derechos humanos, promover el desarrollo económico y social, además de ser un incentivo para que florezca la ilicitud.



Con base en esa definición, aprobada por el Congreso de la República, la apuesta ha buscado articular la gestión de todas las instituciones para impulsar la transformación de los territorios y cambiar las condiciones que propician el mantenimiento y la expansión de cultivos ilícitos. Ese es realmente el reto. Con ese objetivo se diseñaron mecanismos jurídicos que otorgan tratamiento especial y diferenciado a regiones donde se concentran las economías ilícitas, y conseguir que por fin llegue el Estado, a través de las Zonas Futuro, que aceleran los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y se proponen mejorar la seguridad.



La inversión en infraestructura, carreteras, educación, salud, nutrición, acceso a internet, titulación y restitución de tierras, junto con el catastro multipropósito y robustecer la administración de justicia y la seguridad, son, en su conjunto, la respuesta más eficaz. Por supuesto, eso no se mide simplemente en hectáreas cultivadas o en incautación de cocaína, sino en avance en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, al igual que en legitimidad institucional y gobernabilidad democrática.



En el Pacífico nariñense, por ejemplo, la terminación de la vía que comunica Ecuador y Colombia hará un revolcón en esa región, promoverá la integración fronteriza, abrirá nuevos mercados, creará oportunidades económicas y destruirá el sometimiento a la coca. En otra Zona Futuro, el Catatumbo, la sustitución de economías ilícitas se dará progresivamente, gracias a la inversión en proyectos como la electrificación rural y carreteras que conectan Tibú, El Tarra, Convención, Astilleros. Estos esfuerzos contribuirán a cambiar estructuralmente regiones donde se requieren más Estado, más mercado y más derechos para la gente.



Esa aproximación holística está en ejecución y se refuerza con la nueva administración estadounidense. La cooperación de ese país en materia social y económica ha sido esencial, al igual que la destinada a la Fuerza Pública. Un solo enfoque, una sola política, un solo camino.



Finalmente, la abismal diferencia de más de 100.000 hectáreas de cultivos de coca en los reportes de la ONU y el Departamento de Estado no es el problema, pero sí plantea la necesidad de que nuestro país cuente con un sistema de monitoreo y vigilancia propio y abierto al escrutinio público, nacional e internacional. Información precisa, constante y con mayor periodicidad es indispensable para la toma de decisiones y mejorar la eficacia de la intervención estatal.



RAFAEL GUARÍN

Consejero presidencial de seguridad nacional