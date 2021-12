'Yo me llamo' y el general Mora

Muy suertudo el general Mora, lo he puesto muy pegadito a su majestad Amparo Grisales, reina del musical Yo me llamo, que sigue alineando multitudes para verlo. Aleluya: estuve ayer en la peluquería señorera, y ellas opinaron del presidente Duque, de Petro, del expresidente Gaviria, de Ingrid Betancourt, Piedad Córdoba y del asesinato del estilista Mauricio Leal, hecho lamentable que enlutó a cien mil peluquerías.



Bombazo político: el libro del general Mora porque allí zumban los alfilerazos y vainazos a muchos personajes que en La Habana lo ninguneaban apartándolo hasta de temas militares. Libro con frases antipáticas al expresidente y nobel Juan Manuel Santos, al colega Humberto de la Calle, a sectores del periodismo y al plenipotenciario Sergio Jaramillo, "señor que se creía dueño del proceso de paz". Libro que varios analistas vieron tardío y muy oportunista.



Como ser nobel no obliga a derrochar paciencia de monje budista al expresidente Santos, en entrevista con Yamid Amat en EL TIEMPO refutó durísimo al general Mora declarando: "No he leído el libro y me imagino que estará lleno de chismes y sacadas de clavo". El expresidente y nobel le tira dos preguntas tenaces al general Mora: "Y si estuvo tan incómodo, ¿por qué no se retiró? Y si no le gustaba el acuerdo, ¿por qué lo firmó dos veces? No sabemos si el general le respondió. Punto.



Llenas las peluquerías señoreras. Ellas quieren rumba y amoríos con el marido o con el novio o con ese ‘arrocito en bajo’ fiestero y coquetón. Ojo a los carteristas, que quieren su billetera y su prima navideña. Bogotá sufre trancones, aguaceros y una invasión indígena del inmenso parque Nacional, hoy quemado por las cocinas de leña, las basuras y 1.679 indígenas malviviendo allí.



Estrenamos diciembre y con asombro vemos la zancadilla política contra el matemático y candidato Sergio Fajardo, un garrotazo a su honra. Mi vecino jurídico opinó: "Feo precedente, antes sacaron a Uribe y ahora, a empujones, quieren sacar a Fajardo". El raponazo contra el matemático y candidato presidencial Sergio Fajardo deja muchas sospechas. Punto.



Presidente Iván Duque: millones de pagaimpuestos le pedimos de aguinaldo navideño que nos rescate los setenta mil millones de pesos que autorizó pagar, muy engañada, su ministra-TIC, Karen Abudinen. Presidente, le quedó fácil y baratísimo nuestro aguinaldo navideño; si nos llega, 899 veces gracias. Y colorín colorado...

