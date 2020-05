Ya pasó lo teso, ahora toca vivir

Lo veo y no lo creo: ronda el virus, y tengo pánico de que me abrace, porque si ha matado a cien mil gringos es porque tiene ponzoña. Estoy mosca, desconfío del virus, quiero vivir 57 años más, disfrutar de mi pareja, Lulita Arango; mi buena nota, mi frivolidad, mis caprichos. Una bienintencionada orden presidencial me prohíbe ir al parque y al supermercado a comprar mis verduras. Eso lo protesto, pero sin frases teatrales, lo censuré en 'Blu Radio' ante las fogosas Valeria Santos y Camila Zuluaga, en trío con dos lúcidas veteranas, Florence Thomas y la eterna disidente actriz Vicky Hernández.

Esa prohibición la critiqué con mi amiga Beatriz, y recordamos los años sin pandemias, el Teatro La Candelaria, César Pagano, Salomé, Santiago García, Guadalupe años cincuenta, Marat-Sade, Arturo Alape; María Arango Fonnegra, mi entrañable, mi guía salvadora cuando yo sobrevivía en Moscú del calumniado ‘oro de Moscú’ vía libros socialistas e impresos luchadores por “el proletariado al poder”.



Beatriz me pregunta: “¿Cómo llegas a columnista de EL TIEMPO?”. Lo he contado en prensa y televisión. Venía de ser parlamentario aplicado, me invitó a columnista el director, don Hernando Santos Castillo, un demócrata, un republicano antifranquista y fervoroso seguidor del ‘Monarca’ Alberto Lleras Camargo. Me invitó porque le habían gustado varias columnas mías, con toque político, que yo escribía en una revista liberal; le gustaron el tono, el ritmo, el no ser agresivo ni darme toques de estadista.



Debut con tres ruidosas columnas, tituladas ‘Gracias. No acepto ser columnista de EL TIEMPO’. Daba razones: soy cultísimo pero frívolo, algo anarquista, y EL TIEMPO es muy prudente. Calculé que no duraría tres meses. Pues pronto cumplo 35 años, son 1.700 columnas, una cada miércoles; nunca he dicho: ‘Tengo jaqueca... no escribo’.

Me aplaudo, disciplina. Gracias a EL TIEMPO, me llamaron a radio, televisión, 'El País', la revista 'Aló', a la política, a mis peluquerías señoreras.



Lo siento, al presidente Duque le toca bailar con la más fea, con la pandemia. Aplaudo abrir peluquerías, bares, restaurantes, almacenes, baños turcos y gimnasios. Estamos ansiosos de escuchar, en parche amiguero y con cervezas heladas, el musical grandioso de Carlos Vives. Pasó lo teso, toca vivir, pónganle buena nota. Y colorín colorado...



Poncho Rentería