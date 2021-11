Y siguen perdidos los 70.000 millones

Vemos que el presidente Duque se reúne con los poderosos del mundo, con los banqueros dueños de los bancos y grandes fortunas. Y con esos amigos tan poderosos, aún no ha recuperado los 70.000 millones que este gobierno entregó a los socios de Emilio Tapia. Nos indigna que sigan perdidos. No fue un asalto, fue una estafa visible. La ministra Karen-TIC autorizó el cheque, fue consignado en USA y siguen robados por unos tipos conocidos aquí. Estamos quedando como bobazos y tontarrones por entregar, con sonrisas, 70.000 millones. Presidente Duque, ese autogol multimillonario es un roto a su prestigio. Rescátelos, presidente, es su obligación. Punto.



Un 17 de noviembre como hoy, Jackeline Kennedy lloraba en Washington porque le habían asesinado a su marido en Dallas. Alerta: un crimen igual puede suceder en Colombia con un candidato presidencial o un jefe político o el mismo presidente Duque. Ya lo intentaron. Vale que aprieten la seguridad porque hay ‘locatos en plan de redentores’ y hay fusiles AK47 en poder de esos disidentes, antes 'farcos'.



Este 17 de noviembre tengo pena por la represión y el mal gobierno y la ordinaria dictadura que hay en Cuba. Lo siento porque de joven idealista, la Revolución cubana era mi novia política y una camarilla ultraizquierdista se la tomó con el poder policiaco. Cuba tiene un dueño hoy: Raúl Castro, un dinosaurio estalinista, falso demócrata. En Cuba, hoy al que reclama lo llaman "ultraderechista-fascista" y está casi preso el histórico musical Pablo Milanés.



Aleluya, dos mujeres buscando el sillón presidencial: la inteligente Francia Márquez y la uribista María Fernanda Cabal, que tiene seguidores, tesis, buen verbo y fresco discurso. El peso electoral femenino son seis millones y medio. El total nacional suma 18 millones. Quien conquiste cinco de los seis millones femeninos gana la presidencia.



Mi candidato, Enrique Peñalosa, por la pinta, eficiencia y éxitos como alcalde de Bogotá, tiene mucho voto femenino. Otro fuerte en las mujeres es el matemático Sergio Fajardo. Candidato con buena pinta, buen verbo y buen pasado, tiene más chance. La pinta es clave para los afiches y pancartas. Punto.



Presidente Duque, ponga su influencia en la banca y recupérenos esos 70.000 millones que su ministra Karen-TIC autorizó. Debe rescatarlos, es su obligación, y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

