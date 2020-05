Y sale gratis el crematorio

Me llaman al celular: “Hola, Poncho, soy Clara Lucía González, de la revista 'Jet-Set', te haré preguntas sobre el encierro”. Le dicté: “He leído muchísimo, lo frívolo y divertido de Cabrera Infante y de Camilo José Cela. Y leí 18 discursos del expresidente Santos y 18 discursos del expresidente Uribe, más 38 poemas de Roy Barreras y una biografía de Brigitte Bardot, buenísima. Como soy del ‘séptimo piso’ con líos respiratorios, si el virus me abraza me mata, y al crematorio. Ordené funeral sin música, íntimo. Si se murió la aristócrata Jackeline Kennedy, diosa del capitalismo, no les extrañe que se muera un periodista de la clase media como Poncho Rentería que se portó casi bien en este absurdo mundo”. Punto.

Heroica Lulita Arango al soportarme. ¿Está fastidiado con los 40 días de encierro y a ratos se pone irritable? No se extrañe, es humano, vainas del ocio larguísimo y las malas noticias. “Apenas llevamos 42 días de encierro, esto pinta largo”; así me respondió mi entrañable Juan Esteban Constaín, el conferencista-historiador; lo escuché vía tableta, me enseñaba historias de pandemias, del escorbuto, el cólera y otros demonios. Punto.



Preparen la paciencia, eviten estar irritables porque terminan gritándole injustamente a la compañera sentimental, amante, esposa o novia. Puede ganarse un escándalo internacional como el que sufre el futbolista Villa en Buenos Aires, quien, irritable con su esposa, le gritó barbaridades y ella, asustada, llamó a los duros de la radio y reventó su matrimonio. El futbolista Villa dice: “Fue una discusión como muchas”. ¿Cuántos meses nos faltan de pánico-virus? Eso solo lo preguntan las ilusas periodistas de Bolivia, esperando que la ‘compañera ministra’ sea bruja y adivine fechas. Y a ustedes, un consejo: solo creerles a expertos, hay cosecha de opinadores contabilistas que pontifican sobre esta epidemia. No lo duden, se puso duro y jartísimo vivir, qué mamera. Punto.



No funcionan las peluquerías en Bogotá, una urgencia femenina; ellas quieren verse casi bonitas, pintarse las canas, subirse el ego vanidoso. Queremos que funcionen supermercados, tiendas, bares, cafeterías, salas de belleza y gimnasios. Ellas quieren vivir vivir. Malos días pasamos los pilos, los hiperactivos. No más ocio, así sea una delicia ver por televisión a Nadal, a Messi, La Toti Vergara y Claudia Schiffer. Aquí termino esta cole, ojalá no sea la última; quiero vivir 37 años más, y colorín colorado...



Poncho Rentería