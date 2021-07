Y buscaron matar al presidente Duque

Celebremos que se acaba este mes de julio, rico en inundaciones, bloqueos, disturbios y con un diabólico plan: matar al presidente Duque en Cúcuta. Dispararon y le pegaron tiros al helicóptero presidencial porque conocían, vía espionaje, el plan de vuelo.

¿Un complot? No lo duden.



Ya se probó que el perverso rumor de ‘autoatentado’ fue malevo, torcido y venenoso. Muy influyente en el cuartel cucuteño el capitán retirado del Ejército que, parece, montó el “poco democrático” atentado. ¿Quién lo protegía allí? ¿Y qué seguía en el plan de los que montaron eso? Ojalá podamos saberlo. Punto.



Estoy seguro de que Germán Vargas Lleras tiene pruebas sólidas y contundentes para denunciar que en la licitación por 2 billones de pesos (587 millones de dólares) del Ministerio de tecnologías TIC hubo favoritismo al consorcio, Centros Poblados. Todo indica que la ministra barranquillera Karen Abudinen tenía un íntimo asesor que, tramposamente, era socio en esa licitación para instalarles internet a 14.000 colegios. Corría feliz el conejo porque le dieron anticipos multimillonarios con sospechosa velocidad. Seguro que Germán Vargas Lleras lo denuncia con pruebas. Ese golazo a este gobierno deben aclararlo la Procuraduría y la Fiscalía. No más bla-bla-bla en el tema corrupción. Punto.



Un sonoro buenas-buenas para el Japón, que desafiando la terrorífica pandemia inició sus Juegos Olímpicos en Tokio. Un bellísimo espectáculo, un derroche de talento, de técnica y de empuje al deporte en el mundo. Caracol Televisión cubre las Olimpiadas, muchísimos aplausos. Una hazaña de Luis Javier Mosquera al ganarse una medalla de plata en pesas, el deporte más aburrido del mundo, se entrena en solitario. En Tokio no hubo la competencia de lanzar ladrillazos a la cabeza de humildes policías, hubiéramos ganado esa triste medalla. Bravo por el Japón, regalándole al mundo unos Juegos maravillosos. Punto.



Mi vecino exdiplomático chileno opina que, gracias al periodismo afanoso, hoy es fuerte la barra brava ‘primera línea’. Elemental, les dieron tanta vitrina y micrófono que pronto pedirán magistrados y ministerios. Estando el Senado romano cansado de las tropelías y abusos de la indelicadeza de Catilina, este compareció ante sus colegas. Fue entonces cuando se levantó Cicerón pronunciando su severa catilinaria: “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” (“¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?). Lo veremos, y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA