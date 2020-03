Y bienvenidos los tapabocas de colores

Peligro: cinco mil mujeres están angustiadas porque les ronda el maldito virus y ellas se hallan presas en cárceles de Colombia. La mayoría de ellas están pagando un delito tenaz, que le pegaron un rudo martillazo en la cabeza al marido o compañero cuando él les pegaba patadas y puñetazos. A ellas no les reconocieron la ‘defensa propia’, y están presas y suplican ayudas afectuosas como la que impulsa la líder social Johana Bahamón, que protege a esas buenas mujeres que por absurdos de la vida hoy pagan prisión.

A las mujeres, el tapabocas les quita el encanto gustador. Solo a mujeres bellísimas como Paola Turbay, Adriana Tarud o Ana María Caldas les queda bien ese tejido blanco o azul que hoy es obligada moda para ir al supermercado, a la oficina, a bancos o peluquerías de cualquiera de los cinco sexos. Por culpa del virus ha caído la admiración a miles de mujeres, ya que es molestísimo verlas con el antiestético cubrebocas que les esconde la risa, los labios rojos y el coqueteo que aprendieron de Carolina de Mónaco, Penélope Cruz o de Shakira, quien sigue exitosa, casada, con dos hijos y marido querendón.



Así suene a frivolidad para los ‘estadistas’ que ahora abundan, no les luce a las mujeres taparse la cara, hasta pierden admiradores y posibles novios. Hoy, el tapabocas quiere decir: ‘huya de saludos cercanos, evite caricias, no bese a nadie, úntese alcohol, nada de sexo, nada de abrazos, huya al estornudo ajeno, lávese las manos, desinfecte el celular, desinfecte el automóvil y no toque ningún billete’. La epidemia será peor y está derrotando al imperialismo yanqui, al imperialismo chino y golpeando a Italia y España, tanto que las llevó a cerrar escuelas, colegios, universidades y suspender el fútbol. Lamentable.



Cuando me retiraba de la peluquería, dos guapas amigas, las artistas Carolina Consuegra y Anamaría Campillo, me pidieron transmitirle a la alcaldesa Claudia López que piense y medite los permisos que dará a los manifestantes y a los 987 encapuchados que son felices lanzando ladrillazos y papas bomba. No lo duden, la alcaldesa Claudia López quiere que Bogotá funcione. Carolina y Anamaría le piden que imponga su autoridad sin timideces. Bienvenidos los tapa-bocas de colorines, llévenlos el sábado al merecido homenaje a la legendaria Sonia Osorio en el teatro Gaitán. Y colorín colorado...



Poncho Rentería