Vicente Fernández le cobró un millón

Un millón de pesos por minuto le cobró a un diplomático mexicano en Bogotá su paisano Vicente Fernández diciéndole: "Te cobro porque decidí que mi mujer, mi Cuquita, sea una viuda millonaria". Se fue para otros mundos el mariachi macho macho de Guanajuato y Jalisco. Vicente Fernández, gran bigote, botas plateadas, adúltero incorregible, muchas admiradoras.



Nunca tuvo el chorro de voz que sí tuvieron sus maestros Jorge Negrete y Pedro Infante. Competía en popularidad con Juan Gabriel, pero como era supermacho declaró: "Yo no compito con Juan Gabriel porque él es muy amanerado, bota las plumas". Le cayeron rayos de las cofradías gay y LGTB.



Ídolo de multitudes fue Vicente Fernández, en contraste con centenas de candidatos sin votos. Política y humor porque unos amigos demócratas ilusos inscribimos como candidato al talentoso Pedro González, Don Jediondo, prócer de Sutamarchán y estrella en Caracol Televisión de Sábados felices. Y tiene mensaje: "Mejoren ese genio y ganamos todos". Bravo, Don Jediondo.



Sergio Fajardo y Enrique Peñalosa se destacan opinando en radio y TV. En la peluquería señorera hacen encuesta diaria sobre preferencias, y ellos dos van ganando. Les pregunté por qué ganaban. Me respondieron: "Son buenos mozos, tienen experiencia exitosa, buen pasado político, son cívicos y delicados con el billete público".



Las mujeres hace 4 años para presidente pusieron nueve millones, y el resto, nueve y medio millones, fueron votos masculinos. Según Lulita Arango, mi pareja, el poder femenino podría decidir. Encuestas entre 30 candidatos son livianas, confusas y generosas para Petro, que juega en solitario.



Buenas-buenas: el compañero militante del proletariado mejoró su salario arribita del millón de pesos. Como la peluquería señorera me informa, supe que los alimentos subieron los precios y tendremos miles de faquires. El millón de pesos será muy débil. Hoy, quincena y aguinaldos y espero que el aguinaldo del Presidente para este servidor sea una nota diciéndome: 'Rescatamos los 70.000 millones, promesa cumplida'. Esos 70.000 millones que le arrebataron a la engañada ministra Karen-TIC. Con eso quedo contento.



Regalen tortas, quedan divinamente, no se compliquen. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

