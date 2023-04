Verónica en el Capitolio

Y envidiemos a Gustavo Petro, que gozó tanto en Nueva York que viaja el viernes a Madrid a charlar con sus ‘compañeros’ izquierdistas sobre Colombia, Cuba y Maduro. En la peluquería, mi amiga Marcela opinó: “Petro debería empezar a gobernar, viaja mucho y hacerlo desde otro país o desde el avión presidencial no le rinde nada”.



Petro en Madrid, en la rica primavera. Allí visitará El Corte Inglés, venden botas Ferragamo en rebajas, charlará con los paisanos colombianos y les prometerá más consulados y menores costos en los carísimos pasaportes. Ignoro si viaja la primera dama, Verónica Alcocer. Le encantaría Madrid en primavera.

Siguen especulando con la visita de la primera dama al Capitolio. Una lúcida abogada, amiga de Verónica Alcocer, la defendió: “Ella fue a saludar a dos amigos de Sincelejo recién enchanfainados en el Capitolio, fue para no quedar como antipática y agrandada, pura criticadera bogotana porque somos de Sucre y no del barrio El Chicó”.

Verónica Alcocer está en campaña. Será candidata a la presidencia frente a la uribista María Fernanda Cabal y la fogosa Claudia López. Aleluya: seremos noticia mundial, tres mujeres por la presidencia de un país violentísimo. Punto.

Sucre, tierra de la primera dama y del talentoso escritor David Sánchez Juliao, para mil expertos, mejor escritor y más divertido que García Márquez. Su ensayo El Pachanga es monumental está en la Feria del Libro con las novelas y los ensayos de Cobo Borda, Juan Esteban Constaín, Mario Mendoza y del culto conferencista liberal y serio demócrata Mario Vargas Llosa. Una amiga izquierdista me dijo: “Vargas Llosa es facho y adúltero, me gustaba mucho, ya no”. Ella es tontarrona y no lo sabe. Punto.

Verónica Alcocer, gran jefa en el petrismo. Ella tiene discurso “para el pueblo”, gusta a ‘verdes’, afros, ultraizquierdistas y sindicalistas, más los extraviados en el extremismo lunático.

Francia Márquez viajará al África. Ella ama volar en aviones y helicópteros, los usó 128 veces en ocho meses, acusada por despilfarro por la senadora María Fernanda Cabal. Eso es derrochón, necio negarlo. La austeridad es obligatoria, así la burlen comprando aviones por 282 millones de dólares, de pronto con su coquetona ‘propina’. Punto.

Petro, de turismo y gobierno en Madrid. Allí un montón de paisanos y el petrismo internacional le aplaudirán sus 240 días de presidente con sus viajes, fracasos, aciertos y victorias y olé y olé.

