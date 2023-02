Verónica Alcocer necesita bronceado

Cuatro mujeres periodistas y este columnista consumimos pandebonos, roscones y capuchino en una cafetería. Ellas, muy atractivas, no Opus Dei, no mojigatas. Ellas hablaron: “Vimos en televisión a Verónica Alcocer bailando mucho, y su movimiento de caderas pasó del folclor al show. Se pifió la primera dama”.



(También le puede interesar: Petro gobernará desde el balcón)

Siguieron ellas opinando: “Verónica Alcocer exageró al lucir en el Carnaval de Barranquilla ropa atrevida y muy escotada”. Allí intervine: “No sean mojigatas. En Barranquilla, con 34 grados de calor se puede usar bikini hasta en el supermercado”.

Verónica sí necesita un bronceado, necesita playa y sol. La vimos tan blanca-blanquísima que parecía una ‘cachaca’ de Tunja. El trasfondo del alegre bailoteo de la primera dama fue para lanzar sutilmente su campaña presidencial. Unos prometen, ella baila al ritmo de Lucho Bermúdez. Ella baila bien, pero al ritmo de Sincelejo; las cartageneras y barranquilleras bailan mejor, más pausadas.

Verónica en el Carnaval de Barranquilla lanzó su candidatura presidencial y está en todo su derecho, enfrentará a María Fernanda Cabal, Vargas Lleras y ojalá Mauricio Cárdenas, el mejor. Punto.

Francia Márquez: vienes de Alemania, donde sufriste un frío igualito al de Moscú, donde habita el siniestro Putin, asesino de miles de ucranianos. Oye, vicepresidenta Francia –te tuteo; en edad, te llevo 32 años–, tú y Petro y el ministro Álvaro Ley-va siguen sin repudiar los crímenes de Rusia en Ucrania.

Francia Márquez viaja mucho, es hábil diplomática, la elogiaron el presidente Lula, el mexicano López Obrador y el “demócrata” Nicolás Maduro. Ella me cae muy bien por su biografía y sus coloridos vestuarios. Por sus viajes es posible que no sepa que el Chocó está calientísimo por peculados y picardías. Francia: treinta y ocho mil millones de pesos, de colombian money, le robaron a la Universidad Tecnológica del Chocó. Vi la noticia, vi la cara de los detenidos en TV y me fastidié mucho.

Al Chocó y su gente los queremos muchísimo, pero este departamento pide millonadas cada día que van a los bolsillos de 197 avivatos. Francia, viaja más al Chocó y menos a Europa. Punto. Petro ganaría el Nobel de Paz o el de ecología, pero Bogotá hoy tendrá bloqueo de taxis y transporte caótico. Mi amiga Helena me dijo: “Compraron un lujoso jet elegantísimo para la Policía Nacional, costó sesenta mil millones. Tenemos un chiste de país”.

PONCHO RENTERÍA

(Lea todas las columnas de Poncho Rentería en EL TIEMPO, aquí)