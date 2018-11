Veo desvirolado el Gobierno

No pasa nada en EE. UU., seguirá mandando a su manerita fantoche el ególatra Donald Trump. Y aquí resultó un autogol penoso para este gobierno anunciar nuevos impuestos cuando estrenaban el poder. Lo hizo el ministro Carrasquilla cuando estaba recibiendo toneladas de vainazos de sus opositores. Eso me obliga a llamarlo desvirolado; allí no se improvisa. Recuerden que los prestigios de los presidentes al ganar ‘suben como palmas y luego bajan como los cocos’. Punto.

El presidente Iván Duque anunció que por austeridad ordenó que le reduzcan su aparato de seguridad, autos y escoltas de él y su familia. Siento contarle, señor Presidente, que ese anuncio le tocó el cerebro a mi amigo el jurídico manizalita William Hernán Montoya. Y le mandó decir conmigo que si usted y su equipo quieren hacer austeridad, que no sea en chichiguas, que vayan al fondo, que a 5.000 de los 9.000 privilegiados que hoy tienen camioneta oficial blindada con chofer y escoltas se los quiten. ¿Cuánto vale ese lujo pantallero? La UNP no lo cuenta, dizque es secreto, pero el afortunado beneficiario sí rompe el secreto porque muestra su lujosa camioneta blindada por las calles. El jurídico Montoya Londoño remató su crítica diciéndome: “Allí hay una aristocracia exótica con una gabela exagerada que nos cuesta miles de millones y huele a despilfarro”.



¿Cuánto le cuesta al pagador de impuestos la protección blindada de su vecino, un intachable señor que no tiene peligro ninguno? Millonadas, y son venerables personas que ni al adulterio le gastan tiempo, lo rechazan. Un exviceministro admitió en una emisora que es casi erótica la emoción al verse superprotegido. Oh, vanidades, oh, amantes de la pantalla y las pasarelas y los premios de los amigos jurados. Esos gestos les suben los egos. Es cómico superproteger a un señor al que nadie quiere hacerle daño.



Pregunta de Lulita Arango, mi pareja: “¿Por qué no cortan ese gasto millonario que los médicos vemos derrochón?”. Porque es más fácil conocer el multimillonario tumbis que con los ‘Ñoños’ hizo aquí la brasilera Odebrecht. Hay misterios en este país: ¿quiénes tienen aquellos 13,5 millones de dólares oficiales que robaron a las Fuerzas Armadas y por los que culparon a Roberto Soto Prieto? Según Don Jediondo, el astro de Sábados felices, el Pato Donald. Acertó, y ustedes, corran a la Dian que en la ventanilla los esperan con cariño.​