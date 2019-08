Vargas y Peñalosa, duelo de vanidades

Antes de ir al antipático duelo que tienen los príncipes del ajiaco, Germán Vargas Lleras y Enrique Peñalosa, le doy palco al general de la FAC Ramsés. Muy impactado por la tragedia, dijo que hubo una ruptura del lazo de nailon y prometió un comunicado sobre este lamentable hecho. General, gracias por decirle al país lo que ya sabíamos, y pilas: pasadas 65 horas de la tragedia, no sabemos aún si hubo chamboneo o un sabotaje criminal; preocupante la lentitud. General Ramsés, fui soldado de artillería, conozco la disciplina militar y allí “las órdenes se cumplen o la milicia se acaba”. Sin mala uva, opino que fue una pifia monumental o, de pronto, un sabotaje terrorista muy profesional y criminal.

No es sensato hacer un innecesario show aéreo; otra cosa es el combate a plomo. Manuel Moreno, tío del suboficial que murió haciendo la maroma aérea, dijo: “Si mi sobrino pierde la vida atacando a los forajidos que vuelan oleoductos, lo aceptaría con orgullo patrio, pero morir haciendo un show aéreo sí me tiene emberracao”. Punto.



Aleluya: se calentó la peluquería señorera discutiendo si fue buena o mala la alcaldía de Peñalosa. Una fan de Vargas Lleras, Margarita Vallejo-Issa, entró diciendo que este arrinconó a Peñalosa llamándolo derrochón desde EL TIEMPO, y tildó de mediocre su alcaldía. Peñalosa lo mandó a Cafarnaúm. Peligro: le reviró Marialuisa Mendoza, ingeniera industrial, quien le dijo: “Usted, tan varguista, está diabética de tanta mermelada burocrática; Enrique Peñalosa gobierna bien, con gente correcta, sin contratistas de bolsillo”. De ‘chinche’, pregunté: “Si es tan bueno, ¿por qué lo rajan las encuestas?”. “Porque Peñalosa desafió a cien mil tiendas y bares con los necesarios, útiles y odiosos bolardos que fastidiaron a miles, pero como a él nunca podrán decirle ladrón, le gritan arrogante, y gobernar Bogotá no es sonreír como Miss Simpatía”. Punto.



Bogotá: Galán, Claudia López, Hollman o Miguel Uribe. Sorry, mala cosa, ninguno sabe de metro, ninguno es ingeniero-economista o abogado o antiguo empresario exitoso. La peluquería los invitó a debatir manejo de miles de millones del pagaimpuestos sin riesgos. A Samuel Moreno (el pueblo unido), por idiota-cegatón o cómplice, unos avivatos de Lorica lo incineraron. ¿Está blindada Bogotá contra esos atracos? Ojalá. Nos estafaron hasta comprando 17 ambulancias con sobreprecio. Bogotá, con mil problemones. ¿Tendrá futuro o nos fugamos a Chiquinquirá? Me suena, tiene regio clima, frutas, no trancones, aire puro y verduras ricas.