Vargas Llosa armó el gran escandalo

Aguanten y vigilen, no molesta decir feliz año, pero les cuento que con el pelo quemado por el sol llegaron miles de mujeres a las peluquerías. Todas preguntando: ¿que se divorció Vargas Llosa de Isabel Preysler? Sí, y me tocó opinarles del tema a 15 mujeres, casi todas divorciadas: “Es humano separarse, es usar el respetable derecho de largarse. Vargas Llosa, culto escritor, gran lector y opinador político, huyó de la filipina Isabel Preysler porque ella es una insaciable sexual que lo perseguía, arañaba y mordía en la siesta y en la noche, por eso él no la soportaba y se largó”.



The Howard Brothers, dos eminentes sexólogos de Escocia, sostienen que el 98 por ciento de los hombres que pasan de los 67 años tienen alta dificultad para la erección del órgano primo y que retarlos para esas fatigantes maromas sexuales es una crueldad que invita al divorcio. Tú, Vargas Llosa, a tu biblioteca, al Netflix, a tu absoluta libertad y huye de Isabel, que viene para Colombia detrás de Faustino Asprilla.

Sufrió Vargas Llosa entre los impertinentes ‘jetseteros’ del chic-Madrid, en los cocteles le preguntaban: “Oye, Mario, ¿por qué le diste ese puñetazo en el ojo a García Márquez en México? Y cuéntame si me cobrarías por escribir una novela sobre Maripili, mi mujer”. Algo inaguantable. Punto.

Rajaron ayer en la peluquería señorera del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, por su timidez al permitir que le impongan gente ineptísima en cargos de altísima importancia. Se preguntaban si lo están ninguneando. “Los indiferentes”, esa élite, esos geniales exministros gaviristas samperistas, cachiporros y santistas, que con Roy y Petro ganaron el poder, están bronceándose. Leen a Cabrera Infante e ignoran las rudas alzas de los arriendos, servicios públicos y la comida. Todos están jugosamente frescos y esperando milagros de Petro y Gustavo Bolívar, el coloso.

Difícil año para los 21 millones de personas que, según el Dane, aquí mal viven en la pobreza. Y será peor para los seis millones que el Dane clasificó “en absoluta pobreza”, los que no tienen fijo el desayuno de mañana. Lo cómico: y quieren comprar aviones de guerra, ‘nuevorriquismo derrochón’. Buenas-buenas: no hay salida, toca reír y seguirles la pista a los venerables ‘señorones del poder’.

PONCHO RENTERÍA

