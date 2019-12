Una boda gay por puro amor

Ya no somos un país anticuado, la alcaldesa Claudia López y Angélica Lozano lo demostraron. Antier fue la boda, tuvo simpatías hasta del Opus Dei y El Siglo. En la peluquería, la cofradía femenina opinó que “una boda gay debe ser privadísima para respetar a quienes la ven poco normal”; la otra visión fue de simpatía, de respeto hacia las novias del año, las que rompieron el tabú que dice: “Hombre con mujer y mujer solamente con hombre”.

Fueron alcaldes de Bogotá sobrios, austeros y respetuosos de lo formal Virgilio Barco, Germán Zea, Gustavo Santos Montejo y Jorge Eliécer Gaitán. Ellos nunca imaginaron que al despacho que ocuparon llegaría una mujer con otra mujer como esposa. En la peluquería opiné de la boda: “Me sonó divertida, no folclórica, casi sobria, un saludable pellizco a los godísimos del viejo país. Afirman que miles de mujeres saldrán del clóset, a quererse con la muy íntima amiga, a vivir juntas, ir al parque, al gimnasio, a cine, a ver por Caracol Yo me llamo o leer las frivolidades de Poncho Rentería”.



Que vivan las novias y a gobernar en serio. Claudia López ha sido agresiva y furiosa en la política, ojalá el matrimonio la serene. Con las novias vestidas de blanco, acertó el talentoso diseñador Ángel Yáñez; la pinta me recordó la película El gran Gatsby, y no quería decir algo privadísimo: que Ángel Yáñez y Robert Redford tuvieron un romance coquetón cuando Ángel vivía en Hollywood. Punto.



Por navidades, les tengo estas perlas de chocolate: hoy pagan la prima, medio sueldo, a la ‘compañera’ doméstica, y denuncie al tramposo patrón que no la pague. Otra: es decente darles buen aguinaldo a los porteros y personal del aseo. Otra: es feo el nuevorriquismo mostrador de lujos a los pobres. Otra: el carterista busca su bolsillo para robarle. Otra: Salvo Basile espera ayudas de los pudientes para los 300 humildes niños del barrio Los Campanos, en Cartagena. Otra: ayuden a los ancianatos, los abuelitos están olvidados. No se afanen por los aguinaldos, regalen una torta o una botella de vino, no obligan devolución, regio.



Por los altísimos precios en los grandes almacenes, se quejan las señoras. Otra: odiosa la pólvora, aturde, asusta, una idiotez. Hoy, el futbolero Barcelona-Messi contra el Real Madrid. No manejen carro estando alicorados y aplaudan a Enrique Peñalosa, que fue regio alcalde. Y colorín colorado....