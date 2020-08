Tumaco y Nueva York tienen gran parecido

En mi parque Japón charlé con mi vecino, un historiador chileno que vino a Bogotá como diplomático de mi jefe y presidente Salvador Allende. Subió Pinochet, lo expulsaron y aquí hoy vive dichoso. Como le gusta la política, me dijo que “el carcelazo al expresidente Uribe partió el país por la mitad, recalentó antipatías y es torpe querer aplastar al expresidente Uribe y al presidente Duque porque eso golpea la inversión, la política y la economía”. Ante sus palabras solté un comentario feminista: no hay mujeres en este pleito, y los hombres hace dos mil años inflan su vanidad con el martillo justiciero.

Calientísimo agosto y más de 30 jóvenes, al cementerio. Vergüenza nacional, muchachones de entre 18 y 23 años matan a sangre fría a muchachones también de 18 a 23 que, como ellos, eran futboleros hinchas de Asprilla, con novia, cerveceros, bailarines y amigos del vallenato. ¿Quién los empujó a matar a otros jóvenes? Los mayores de 40 años línea “poderoso caballero es don dinero”. Por las veredas del Cauca y Nariño, en las cantinas suena una ranchera de Pedro Infante, que canta Camino de Guanajuato: “(...) No vale nada la vida, la vida no vale nada...”. Por allá suena mucho en las pianolas.



Por Netflix vi anoche una película de jóvenes que se matan unos a otros. Érase una vez en América, de Sergio Leone, un italiano genial dirigiendo al actorazo Robert De Niro. Película amarga, en las calles neoyorquinas. Allí, cruelmente, unos jóvenes mataban a otros jóvenes, como en Tumaco hoy.



Sigue el ‘bichovirus’ en acción, y comete gigante idiotez quien no se cuida y anda intercambiando salivas y estornudos callejeros. Aplaudamos a quienes con coraje hoy exigen que los dejen trabajar y producir para no graduarse de faquires. Punto.



Hoy manda en la audiencia Caracol Televisión, mostrándonos el robo de 24.000 millones en Valledupar, al Banrepública. Coronarlo fue difícil, ocho meses de espionaje para robarse ese billetón. Se adelantaron a los que en Sincelejo, Montería y Corozal, como recomendados políticos de los ‘Ñoños’, se robaban sumas multimillonarias de la educación y la salud. Con tres meses de papeleo quedaban más ricos que los asaltantes del banco de Valledupar, gracias a sus abusos en el poder. Ustedes, a querer la vida, ya que se salvaron del ‘bichovirus’, a celebrarlo en tono alegrón. Y colorín colorado...



Poncho Rentería