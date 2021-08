Tres mujeres pasan ratos angustiosos

De las mujeres con poder y de las divorciadas se habla en las peluquerías señoreras. Llegar a los sillones vanidosos del poder sube el ego femenino, pero también trae malos ratos.

En esas anda la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien torea versiones sobre supuestas campañas millonarias a favor de su “buena imagen” (y su futuro presidencial), no obstante tener una nómina grande en su oficina de prensa y comunicaciones.



Le hace compañía a Claudia López en los malestares burocráticos la eficiente ministra de la Tecnología, Karen Abudinen. Ella es intachable, pero uno de sus asesores decidió ponerle ‘conejo’ y filtrar a un consorcio millonario información confidencial. A la ministra Karen-TIC le metieron una póliza falsa que amparaba una licitación de 589 millones de dólares. Esa licitación busca instalarles sistemas de internet a 14.000 colegios oficiales donde se educan (y se maleducan) ocho millones de estudiantes bajo la tutela “imparcial y nada politiquera” de Fecode, el sindicato que montó el desastroso paro de 65 días porque manda sobre 312.000 maestros.



A la alcaldesa Claudia López y a la ministra TIC las acompaña en las maluquerías burocráticas la comunicadora Ana María Ruiz, gerente del canal de TV de Bogotá, hoy señalada por 25 concejales capitalinos y por una investigación de la emisora La W de amiguismo en contratos, de despidos sin motivo y algo de politiquería.



No me gusta ver a tres mujeres funcionarias públicas en apuros. Eso recuerda la película de Pedro Almodóvar titulada Mujeres al borde de un ataque de nervios. Hoy les nombré solo tres, las cuatro restantes son políticas en campaña: Clara López Obregón, Cecilia López, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, que apunta a candidata presidencial. Pilas: vía internet, busquen Almodóvar, película Mujeres. No se la pierdan, es deliciosa.



Ya sabemos que los señorones de la política y del poder, los de auto blindado gratis, arman sus estrategias en los restaurantes, las mujeres que trabajan opinan de la política y el poder en las peluquerías. Los políticos disfrutarán del poder, las mujeres seguirán pagando impuestos, no tienen otro chance. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA