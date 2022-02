Tres mujeres en calientes líos

Sus nombres los repiten en cien mil peluquerías. Ingrid Betancourt, Aída Merlano y Piedad Córdoba, que reventaron el tedio porque vinimos a saber cosas muy quisquillosas de sus vidas, sus amores, sus luchas y secretos. Antes de que se me olvide, les doy una idea luminosa: dentro de 27 días voten por Enrique Peñalosa, del Equipo Colombia, él ganaría si Bogotá le pone 400.000 votos, urge que lo apoyen 400.000 personas cívicas. Peñalosa construyó colegios, hospitales y parques. Vote Peñalosa, eficiente, no politiquero y podría derrotar a Petro en segunda vuelta porque Bogotá y Cundinamarca le darían dos millones y medio de votos. A votar por él.



Cantada mi simpatía peñalosista, reporto que Ingrid Betancourt pontifica, excomulga y promete una “reingeniería al país”. Y muy botafuegos desde Venezuela sigue la barranquillera Aída Merlano, quien con pasión de amante abandonada le lanza misiles a su viejo amor Álex Char, un hombre exótico que aceptó ese amor subterráneo y pidió publico perdón. Álex Char con cachucha, cero discursos, y no conocemos sus planes.



Y sigue en la noticia Piedad Córdoba, un extenso y detallado informe de Caracol Televisión le bajó la leyenda. A Piedad se le volteó su asesor Andrés Vásquez. La acusó de “comerciar con el secuestro”. Ella tiene sólida defensa: “Mi tarea política era liberar a los secuestrados, obvio que eso me daría beneficios electorales”. Piedad seguirá ilesa, y sus amigos dirán: “La negra tiene tumbao y no camina de lao”. Hoy camina Piedad Córdoba hacia el Senado. ¿Será elegida? Opinen ustedes, y bienvenida Paola Ochoa como ‘vice’ del intrépido Rodolfo Hernández. Buenas-buenas: el presidente Duque sigue peleando sin éxito los 70.000 millones que le raponearon a la ministra Karen-TIC. Punto.



Urgente: el embajador Jorge Mario Eastman pasó ayer un mal rato. Su santidad sufrió un moretón al caerse de la hamaca que le regaló Petro. Les rogaron que clavaran bien las puntillas para colgarla. Qué vaina: los artesanos las dejaron flojas, ufff, hamaca al suelo, y su santidad, un moretón en la cadera. Opinemos: los italianos, regios cocinando pero malísimos para colgar hamacas.



Buenas-buenas: los futboleros, hoy por TV Liverpool contra el Inter de Milán. Y corre un rumor: que renuncia la dirigencia del fútbol. Los hundieron el torpe empujón a Pékerman, la odiosa reventa de boletos y no ir al Mundial de Catar. Si renuncian, aplausos, se hicieron 37 autogoles.

PONCHO RENTERÍA

