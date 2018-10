Tres derrotas a las mujeres

En la peluquería vi mujeres enojadas porque la causa femenina sufrió tres derrotas en cinco días. Una: en Brasil barrió Bolsonaro, al que aquí, el periodismo femenino señaló de “misógino, facho y ultraderechista”. Ese cavernario le sacó 18 millones de votos de ventaja al izquierdista-feminista Fernando Haddad, el pupilo de Lula da Silva. ¿Por qué ganó este anti-Maduro busca-pleitos? Que opinen los politólogos, que hoy tanto se equivocan.

El feminismo del periodismo y de millones de peluquerías sufrió segunda derrota: la de la psicóloga Christine Ford, que acusó al aspirante a magistrado en EE. UU. Eddy Kavanaugh de haberle acariciado bruscamente sus nalguitas hace 37 años; pero él salió ganador, para dicha de Trump. Mi simpatía era para la respetable psicóloga Christine porque el aspirante es un republicano rudo contra los mexicanos, negros y latinos en EE. UU. No, no crean que Cristiano Ronaldo, el futbolista genial e ídolo femenino, sea un violador; hoy, en Italia y España, a la denunciante la llaman “buscona de plata y celebridad”. Punto.



Tercera derrota: Donald Trump –el odiado por el periodismo gringo, los Clinton, los Obama y las mujeres latinas combativas y las de izquierda– será reelegido president of the USA. Mala cosa, él hacia Colombia tiene un capricho: incendiar o fumigar esas 190.000 hectáreas coqueras. Por eso tendremos costosos conflictos. Punto.



Y sigue la campaña contra fumadores y vendedores de marihuana. En Bogotá, parque de la 93, tuve una rica carcajada porque dos universitarias de mochila y morral me preguntaron con telefilmadora: ¿Apoya al presidente Duque en la represión de la marihuana? Nunca, jamás; eso de esculcar en la calle es feo, es represivo; que den ayudas médicas al adicto. Ellas repartían una fotocopia de EL TIEMPO, de hace seis días, con este titular: ‘Cannabis: el nuevo negocio al que Wall Street se engancha’. Uff, ellos negociándola públicamente en Nueva York, y nosotros en guerra por eso. Somos ilusos.



Pregunto a mi pareja, Lulita Arango, médica: ¿por qué fuma yerba la juventud? Opinó: “Muchos sin estudio, en desempleo, con problemones de familia y cero pesos en el bolsillo, ni para el TransMilenio para buscarse un empleo”.



Pasado mañana, 12 de octubre, descubrimiento de América por Cristóbal Colón y el Imperio español. Bravo, aplaudo la colonización española con sus 87 encantos y 25 defectos. Celebremos que no fueron los imperialistas ingleses bucaneros. De ellos nos salvamos. Buenas-buenas.



PONCHO RENTERÍA