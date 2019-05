'Toca expulsar al embajador gringo'

"¿Cuántos millones tienen visa-USA?”, preguntó Maricarmen en la peluquería. “Joder, son una ínfima minoría para tanto alboroto”. “Hay que pedir la expulsión del embajador gringo, ellos han atacado nuestra dignidad y soberanía”. Esa tesis no es mía, por lunática; se la escuché ayer, en una cafetería, a un amigo fogoso al que tenía por inteligente y vi que se volvió marciano. No es aterrizado montarle broncas al poderío gringo, al imperio que le debemos miles de millones.

Cambian los tiempos. Entre los años 68 al 92, escribían en las paredes: ‘Abajo el imperialismo yanqui, fuera gringos de Colombia’. Denunciábamos la agresión imperialista a Cuba y al Chile de Salvador Allende y Neruda. Ahora no se insulta al maquillado imperialismo gringo; ahora se pide la visa-USA porque es un país maravilloso con parques, helados riquísimos y unos chocolates MilkyWay inolvidables. Humanísimo que unos magistrados quieran tener su visa-USA. Allá venden juguetes supersónicos, exitosos reconstituyentes y sus esposas aman las coquetas ‘rebajas’ de Miami y los nietos gozan montando la leona roja en Disneylandia.



A siete mujeres y este servidor nos habló ayer en la peluquería una amiga simpática, muy anti-Duque, quien nos dijo: “Por patriotismo, hagamos respetar nuestra soberanía, urge que el presidente Duque censure públicamente al embajador gringo por el ultraje de las visas”. No le hice eco, me sonó ilusa. Salí de la peluquería y, pasando por la 72, en la avenida Chile de Bogotá, tres jóvenes mujeres de gorro verde y mochila wayú gritaban: “Abajo el imperialismo yanqui”, “Al carajo la gringa visa-USA”. Allí recordé al histórico trovador Carlitos Puebla, que desde la televisión cubana cantaba: “Del inglés yo no sé nada, solo canto en español; del inglés yo solo digo yanqui, go home”. ¿Y qué hacer con la extradición de Santrich? Un problemón.



A siete mujeres y este servidor nos habló ayer en la peluquería una amiga simpática, muy anti-Duque, quien nos dijo: "Por patriotismo, hagamos respetar nuestra soberanía, urge que el presidente Duque censure públicamente al embajador gringo por el ultraje de las visas". No le hice eco, me sonó ilusa. Salí de la peluquería y, pasando por la 72, en la avenida Chile de Bogotá, tres jóvenes mujeres de gorro verde y mochila wayú gritaban: "Abajo el imperialismo yanqui", "Al carajo la gringa visa-USA". Allí recordé al histórico trovador Carlitos Puebla, que desde la televisión cubana cantaba: "Del inglés yo no sé nada, solo canto en español; del inglés yo solo digo yanqui, go home". ¿Y qué hacer con la extradición de Santrich? Un problemón.