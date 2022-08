Son amantes, pero clandestinos

Debería escribir sobre Lady Diana, la víctima de Camila Parker y Carlos de Inglaterra. Ella se mató con su amante Dodi en París, huyendo de los paparazis. Pero mi paisana Shakira tiene un problema sentimental que la tiene muy abochornada, es humano: Shakira supo por una amiga catalana que su pareja, Gerard Piqué, podría tener una amante. Como ella tenía otras pistas, concluyeron que el hombre estaba pillado.



(También le puede interesar: Petro revolcó el mar de Providencia)

Shakira, sirviéndole un vino blanco en su terraza en Barcelona, le dijo: “Gerard, lo sé todo-todo y te veo adicto a ella, a la joven novia que tienes hace cinco meses”. “Sí, sí la tengo, no sé si es novia, pero estoy a gusto”, respondió. Bravo por Piqué, no la negó ni hizo el papelón que hacen miles de hombres, sentirse calumniados por la esposa celosa.



A la dupleta política de Petro y su canciller, Leyva, les pasa lo mismo que a Piqué: lo del amor clandestino. Aquí es con Nicaragua y Daniel Ortega, y no quieren que se note.

Pronto dirá el canciller Leyva algo así como: “Para este gobierno, Ortega es un demócrata amado por su pueblo, es un amigo que ilumina los cielos de Nicaragua, San Andrés y Providencia”. El director de Caracol Noticias, Gustavo Gómez, lo invitó a tomarse largas vacaciones. El canciller Leyva confía en que los gringos le soportarán esos amores rebosantes de pasión.



La fruta más erótica de la Cancillería son los puestos en la diplomacia. El presidente Petro, Álvaro Leyva, Verónica Alcocer y Francia Márquez escogerán a los afortunados para Italia, España, Francia, Barcelona y Roma. Sueldos en euros, “lanzar monedas a la Fontana di Trevi”, ver en Barcelona el Museo Picasso, en París la torre Eiffel. Y las agregadurías culturales: han prometido 89, y apenas hay 65. Qué pena incumplirles, irán para Artesanías o al Bienestar Familiar. Punto.



El embajador Armando Benedetti fue a Caracas y embrujó al chavismo, prometió que pasará por la peluquería, que no tendrá broncas, que lo recordarán como el Kissinger latinoamericano. Colombia hoy tiene amores ideológicos con Daniel Ortega, un amante viril, un izquierdista veterano, un exguerrillero, un estadista.



Buenas, buenas, como ahora somos potencia diplomática... arreglaremos el problemón entre Pekín y Formosa, entre gringos y cubanos, entre Rusia y Ucrania y el de China con Washington porque en la Colombia Humana... ¡soñar no cuesta nada!

PONCHO RENTERÍA

(Lea todas las columnas de Poncho Rentería en EL TIEMPO, aquí)