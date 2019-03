Ser presidente, un puesto ingrato

Si se lo aplican a Iván Duque, es cierto: trabaja 18 horas al día, atiende problemones, soporta con buen genio las zancadillas, toma decisiones delicadísimas, seguro que almuerza de afán; cero vinos, cero ‘carreta relajada’, cero chismes sobre sus opositores y rivales. Y debe de estar de buen genio: presidente que regaña duro pierde. Ahora, don Iván Duque está lidiando con el ultimátum indígena, en el que lo retan a que vaya al Cauca, a la minga; exageraron el pedido. Un paro multimillonario para un país arruinado.

Me contó una amiga periodista que cubre el Palacio presidencial que el presidente Duque pasó ayer mal rato escuchando que la Fiscalía reconfirmó que en Reficar hubo hechos feísimos que le costaron 4.000 millones de dólares al país. No llegan buenas noticias al celular de los presidentes de estos revolcados países, hay miles de millones, un caviar para funcionarios y licitadores malevos.

Les repito, ser presidente es ingrato y amargo; no solo Duque y Macron tienen problemones, también ese ‘demócrata sensato’ Donald Trump. FACEBOOK

Ser presidente es aburridísimo, ingrato y amargo al saber que ese tipo que fingía ser amigo y nombró en ese cargo lo traicionó, ya le probó la justicia un robo millonario. El puesto presidencial exige madrugar para ir a ciudades calientísimas en donde toca posar para 387 fotos selfis y, bajo un calor tenaz, saludar a 79 notables. Pobre Presidente, le toca oír ahora a ocho notables que le posan de muy inteligentes. Ser presidente es ingrato.



Al presidente de Francia, el buenmozón Emmanuel Macron, le tocó regresar a brincos a París porque allí –como en Caloto y Piendamó–, los manifestantes incendiaban autos y almacenes. Horror, quemaron el bistró Fouquet’s, en los Campos Elíseos. La colonia parisina en Bogotá llora por Fouquet’s, de luto están Jean Claude Bessudo, Ivonne Nicholls, Santiago Gamboa, Plinio Mendoza, Federico Renjifo, el ‘Gordo’ Castillo, más la intelligentzia que leyó páginas de Sartre y del angustiado Camus.



Les repito, ser presidente es ingrato y amargo; no solo Duque y Macron tienen problemones, también ese ‘demócrata sensato’ Donald Trump, porque el periodismo gringo le restriega que antes de ser presidente le pagó a una rubia sexual para que le hiciera masajes relajantes en el hotel. Duro ser presidente, y no quiero desanimar a Petro, ni a Fajardo, ni a Robledo, o Clara López o al procurador Fernando Carrillo o a Vargas Lleras o a Simón Gaviria o a Martín Santos, de su patriótico sueño: vivir en Palacio presidencial, donde no cobran predial.