Quería decirles “buenas-buenas”, pero les tengo una malísima noticia: el paro sigue, y un millón y medio de personas, hombres, mujeres y niños, caminarán esta noche varios kilómetros en Bogotá con un frío tenaz para llegar a su vivienda. Bloquear TransMilenio y los buses a Suba, Soacha, Bosa, Cajicá, Kennedy y Usaquén es una guachada ordinaria. Mi amiga Pilar Echeverri opinó: “Obligar a la gente a esas infames caminatas es una vulgar violencia”. Los pudiente$$$ hoy burlarán el paro frente al televisor, los pobres lo sufrirán.

En lío judicial quienes ordenaron chuzar los celulares de Piedad Córdoba. ¿Buscaban saber si ella era amiga de Maduro y del comandante ‘Santrich’? No es ningún ‘secreto’, perdieron el tiempo, espionaje chambón. ¿Quiénes grabaron en Washington a Claudia Blum y al embajador Santos? En la peluquería dicen que pudo ser Joe Manganiello, el marido de la sensacional Sofía Vergara. El hombre anda celoso, él le pilló a ella una tarjeta-invitación muy coquetona a Washington del flamante embajador Francisco Santos. Y, como a millones de mujeres chic les gustan los hombres del poder y con poder, yo sí creo en el ‘romance’ de Pacho Santos con Sofía Vergara. Punto.



‘Sacúdanse porque el paro sigue’. Así titulé esta columna, y cien mil pequeños empresarios de juguetes y ropa están hoy en pánico. Exíjanles cita inmediata a los ideólogos y jefes, el veterano sindicalista Diógenes Orjuela, el culto profesor Nelson Alarcón, presidente de Fecode (300.000 maestros), a la brillante líder Jennifer y al fogoso universitario Alejandro Palacios, que ordenaron seguir el paro. ¿Será de siete, de nueve o doce días? Sean queridos, respondan vía radio y televisión.



Frases en un espejo de la peluquería: ‘No pudieron tomarse el aeropuerto’. ‘No pudieron los del Junior con el América’. En la peluquería gustaron dos frases del presidente Duque en TV: “Un billón de pesos van costando a ustedes los daños económicos del paro”. La otra: “Ordenemos, esto es una entrevista, no un interrogatorio”. Otra, de mi pareja Lulita Arango: “Les fracturaron la nariz a ladrillazos a cuatro mujeres patrulleras de la Policía, y las líderes feministas no han dicho ni mu”. Fatales el paro y la línea durísima de los jefes. Pinta mal este diciembre: paros, sabotajes y todo carísimo en los supermercados. A cuento del dólar en subida, allí subieron precios escandalosamente. El Niño Dios no viene a Bogotá, abundan los carteristas, tráfico fatal, todo carísimo. Y colorín colorado...