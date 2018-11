Ruidoso ataque a Duque en París

Muy amigo del whisky, de las corridas y los toreros fue el bohemio Hemingway, que escribió una crónica novelada: París es una fiesta. Para Iván Duque no fue una fiesta porque allí fue víctima de ‘nobles’ adjetivos: “Duque asesino, Duque ‘paraco’, Duque dictador”; y de postre: “Duque títere, Duque represor y Duque fascista”. El video con ese iracundo ataque al Presidente lo mostró Caracol Televisión, y por momentos creímos que sufriría una agresión física.

Llegando a Bogotá, el Presidente encontró este panorama: ‘Los ‘elenos’ reventaron en tres zonas el oleoducto petrolero’. ‘La huelga universitaria cumple 34 días, mañana marcharan en Bogota’. ‘Control a los encapuchados piden profesores’. ‘Dirigentes universitarios denuncian estar amenazados’. ‘Sindicalistas proponen paro nacional’. Uffff, penoso que reciban al Presidente con ese preocupante menú.



En la peluquería, una guapa paisa opinó: “Oyendo los insultos tan brutales a Iván Duque, parece que quieren hacerle renunciar y montar a Petro o a Claudia López, antes de tiempo”. La respaldó una costeña: “Joden mucho en cachacolandia; si los 45 meses que le faltan a Duque van a ser así de calientes, nos tocaría vivir en otro país, aquí hay muchos ‘manes’ de cerebro caliente lanzando frases cargadas de pólvora”. Punto.

Lo que faltaba, con Santos gobernando nos prometieron la “prosperidad para todos” y ahora, una dieta con yoga, sueño y meditación. Somos un país desvirolado, ganoso de broncas y trifulcas. Punto. FACEBOOK

Ante los ataques de la guerrilla y las broncas, sabotajes, pedreas y marchas ruidosas, mi pareja, Lulita Arango, dice que Colombia necesita mucha meditación y mucho yoga.



Bogotá en puente es una delicia. Fui al Jardín Botánico y al Museo Botero, en el barrio La Candelaria, con Ana Segarra, una amiga catalana. Tan temerosa llegó de Barcelona sobre los atracos a mujeres aquí que puso en su pecho y espalda una cartulina con este letrero en rojo: ‘No me asalte, no tengo celular’. Acertó, Ana aún tiene celular y tan dichosa anda con su nuevo novio boyacense que no quiere regresar a Barcelona. Punto.



Hace 100 años terminó la Primera Guerra Mundial. Allí hubo 10 millones de muertos. Si eso pasó en la culta Europa de las artes, el vals, la ópera, el progreso y la Bella Época, no nos aterremos por lo bárbaro que sucede aquí. Aleluya: un noviembre quedó viuda Jacqueline Kennedy, más tarde esposa del poderoso griego Aristóteles Onassis por puro amor... a su jugosa fortuna.