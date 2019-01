Que Peñalosa no es ecologista

Esa afirmación viene de los vecinos del bogotano parque Japón. Es un adjetivo ligerongo. Antes del caso ‘parque-Peñalosa’, un recorderis amargo: ya son 21 los estudiantes muertos en la Escuela de Cadetes de Policía. Un sencillo cortero de caña en Cali, Luis Mosquera, llora la muerte de su hijo Alfonso, altísimo, alegre, bailarín y futbolero. Lo reventó la dinamita, no será oficial de la Policía. Punto.

Le gritaron arboricida a Enrique Peñalosa los vecinos del parque Japón de Bogotá. Y colgaron 49 letreros llamándolo ‘Arboricida, peligro ecológico’. Adjetivos exagerados, él fundó el Partido Verde y al imponer los bolardos recuperó andenes para la gente. Y lleva 45 años en esa debilidad. Caprichoso, con sus ‘sabios’ asesores, decidió un parque de casi cuatro mil millones de pesos que los vecinos no pidieron ni necesitan y rechazan. Inconcluso, no hay espacio. Punto.



Ese parque Japón, carrera 11 con 87, ahora futbolero, dejó de ser calmado para echar un motoso, hoy es ruidoso. ¿Por qué Peñalosa y sus asesores lo escogieron, cuando hay 1.500 barrios que piden uno con cancha futbolera? “Niansesabe”, y cayó en una alcaldada innecesaria. Un autogol. Punto.



Hay Festival, en Cartagena. Un fiestón; desde ayer, 389 figuras del periodismo, la farándula, el arte, la literatura y el cine son tan fotografiados como Shakira. “Son humanos y gozan su popularidad”, dijo anoche, aquí, el demente Joaquín Sabina. Hay Festival desde mañana, con amplio menú cultural y el encanto cartagenero. Lulita Arango y 189 mujeres dicen que el Hay Festival sabe a libertad con brisa, mar, ron y gente inquieta. Habrá lleno en el diálogo de los ex-Alternativa Enrique Santos & Antonio Caballero, que hablarán de la Colombia futura y ojalá de la reciente.



Pasado mañana, acto marginal, veremos cine de Visconti (Muerte en Venecia) y de Bertolucci (El último tango...) junto a Cóndores no entierran todos los días, según Cabrera Infante, la gran película colombiana. Hay Festival para 187 cercanas a Obregón, Cobo-Borda, Grau, Salvo Basile, Marta Traba, Fanny Mikey, Gloria Zea, Rita Restrepo, Ivone Nicholls, María Arango Fonnegra, Vera Grabe y Estela SuescúnVillamizar. Todas, línea Simone de Beauvoir, El segundo sexo, siguen superfeministas, dejaron a los maridos y vinieron de libertarias a conferencias, vestidas con túnicas de colorines. Alivia, después del estúpido bombazo, el democrático y buena nota Hay Festival en Cartagena. Buenas, buenas.