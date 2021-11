Que Irán no acepte peleas

Tremenda pifia cometió el mindefensa Colombiano. Lanzó que Irán, 70 millones y con bomba atómica, ahora es nuestro enemigo. Juan Pablo Calvás desde su emisora La W, llamó a eso "culiprontismo", y el exembajador don Alberto Casas fue más drástico, lo llamó un acto de lambonería. Hoy, Irán responderá a Colombia su maltrato diciéndonos 'Columbien triheik rubkiacut', que en español quiere decir: 'Colombia tiene huevo'.



El verbo es traicionero. El presidente Guillermo León Valencia recibió con banquete al general Charles de Gaulle. Allí estaban los Holguines, los Urrutias y media oligarquía bogotana, 59 diplomáticos y 57 damas jai elegantísimas. Llegó el brindis; silencio total, el presidente Valencia, mirando fijamente a la gloria militar de Francia, al general De Gaulle, le dijo: "A usted, ilustre visitante, lo recibo con un sonoro ¡viva España, viva España!". Frío total, sudores y cuchicheo señorero. La esposa del 'Manteco' Carrizosa, muy adolorida, se quejaba: "Mi Francia no merecía eso, allá tratan divinamente a Plinio, a Yolanda Pulecio, a Botero y a Fernando Mazuera Villegas".



Aleluya: el feminismo uribista celebró que Noticias Caracol anunciara que María Fernanda Cabal ganaría la candidatura uribista. Buenas, buenas: sube mi candidato, el lúcido y eficiente Enrique Peñalosa, tan vertical anti-Petro como Fico y el serio matemático Sergio Fajardo. Pilas: 19 parlamentarios línea Álvaro Uribe, persona non grata para el magistrado Alejandro Linares, le piden no crear un terremoto político.



Extra: regresó Claudia López desde Barcelona con quesos, vinos, condecoraciones y paquetes de El Corte Inglés. Habló: "Tuve acuerdos en seguridad y antiatracos con los alcaldes de Madrid, Barcelona, París y Glasgow". Trajo 187 fotos; una, dichosa con su majestad el rey Felipe de Borbón, quien por coquetísimo con ella despertó celos a Letizia Ortiz, la experiodista hoy reina de los españoles. ¿Qué tal que se fugaran? Novelón histórico. Claudia López en Europa, supervip, pero aquí encontró sucio e invadido el parque Nacional. Rescátenos, doña Claudia, el parque y los carriles de la séptima y la once, que burdamente quitaron a los autos, paralizan media Bogotá.



Aleluya: Samper, en Madrid; Duque, en Roma; Marta Lucía, en Tokio, y los duros sindicalistas del 'Comité de paro', en Roma cenando con raviolis. A todos les envidio el comodón porque aquí seguimos chupándonos un larguísimo trancón.

PONCHO RENTERÍA

