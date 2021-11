Que es excitante el avión presidencial

Sarita Montiel, la cupletista que enloqueció a los españoles, cantaba: "Fumar es un placer sensual". Un piloto le hizo coro 'Al volar mi superjet, me doy gran placer sensual'. En avión llegaron a Bogotá, luego de visitar Madrid, Barcelona y Roma, los poderosos sindicalistas dueños del Comité Nacional del Paro, llegaron a organizar para mañana jueves manifestaciones en Bogotá, Cali, Medellín y 15 ciudades más.



(También le puede interesar: Y siguen perdidos los 70.000 millones)

Llegó a Colombia el profesor António Guterres, secretario general de la ONU; con él tendrán encuentros los parlamentarios de las Farc. Ojalá ellos le cuenten que sus curules fueron sin votos, un regalo generoso, y que lo firmado en Cuba por el Gobierno es gigantesco: acueductos, hospitales, carreteras y colegios para 157 municipios en zona selvática. Eso requiere años y miles de millones de dólares, eso no se construye cantando boleros. ¿Recibieron cuatro mil camionetas blindadas? Sí, y pueden ser seis mil. Al decirle don Timochenko al diplomático ONU António Guterres que no les cumplen es burlarse de la verdad. Punto.



Llegó de Inglaterra el magnate Jaime Gilinski con unos millones de dólares para comprar parte de la empresa alimentaria Nutresa. Bienvenido, don Jaime, con esa fortuna los antioqueños accionistas podrán fundar nuevas empresas. Punto.



El avión 001 de la Fac llevó en octubre al presidente Duque y familia más funcionarios y comitiva a Glasgow, siguió a París, Catar, Jerusalén, Madrid, para finalizar en Bogotá. Y a recibir el premio Nobel de Paz viajó hace cinco años don Juan Manuel Santos, vía París, a Oslo. A los hijos de presidentes en esas giras los tratan como a sobrinos de Falcao, García Márquez o Shakira. En el avión presidencial don Virgilio Barco voló a Corea, pero unos langostinos lo indigestaron y llegó a la clínica. Viaje fallido.



Del presidente Duque sigo esperando noticias de los extraviados setenta mil millones de pesos que su engañada ministra Karen Abudinen autorizó girarle a Emilio Tapia & cía. Esa fortuna no puede perderse, presidente Duque, mancharía su gobierno. Y Bogotá sigue esperando que la alcaldesa Claudia López nos rescate el parque Nacional, hoy invadido y muy dañado por las cocinas y los aguaceros. De aguinaldo decembrino nos gustaría saber que se rescataron los setenta mil millones del Mintic. Si sucede, nos correría un fresco. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

(Lea todas las columnas de Poncho Rentería en EL TIEMPO, aquí)