Presi Duque y Claudia López: ¿derrochando?

Le robo al diseñador Carlos Duque una frase: “El gobierno de Iván Duque viene dañando su imagen por firmar un contrato para mejorar su imagen”. Feísimo gastarse en eso $ 3.600 millones. ¿Otro gobierno derrochón? Así pinta, y fijo no es Iván Duque quien empuja esos derroches. Oso, oso siberiano: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también firmó un contrato por $ 3.900 millones para ‘imagen’ y glamur. A reversar esos dos contratos derrochones. Punto.

Extra: tres lanchas militares nuestras con sus ametralladoras se deslizaron a Venezuela. Uffff. Urgente: “El Senado compra tapa-bocas por suma millonaria para los honorables senadores”. Feo, cobran 32 millones mensuales, más camioneta blindada y gasolina gratis, celular y tapabocas. Urgente: que hay carpetas con periodistas, profesores y líderes espiados. Aleluya: urgente conocer lo grave de esas chuzadas, no lo domestico ni lo sexual-chismoso-frivolón.



Y sospechan de seguimientos a senadores, magistrados, viceministras y a una magistrada. Otra: “Investigan fuga de privadísimos documentos militares”. ¿Para quién? Para el agente 007 de Zipaquirá. Brotó el escándalo, y desde el poder anunciaron: “Castigaremos con toda la fuerza del Estado”. Ufffff.



Innegable, Iván Duque y Claudia López siguen enfrentando bien el virus-problemón, pero absurdamente continúan cerradas las peluquerías señoreras, donde sí saben prevenir contagios. Aleluya, Paola, mi amiga empresaria y barranquillera que ha cocinado 45 días para su marido y tres hijos adolescentes, declaró: “Las mujeres somos las heroínas: aseamos casa, servimos alimentos y nos ha tocado hacer de psicólogas de los maridos e hijos caídos en nota neurótica”. La calmé recordándole que hace 62 años las casaban, poca universidad y ni les permitían votar, vivían penosa esclavitud.



Voy a Lulita Arango, que cumplió 49 días de 24 horas reeducando a este necio marido. Aleluya, me he corregido, he dado la talla lavando platos, la cafetera, aseando baños y cocina. Lulita está sorprendida con mi eficiencia.



Extra: desde Valledupar, la folclorista Claudia Barraza me escribió: “Estoy mamada de mi marido, es un inútil, no sabe barrer ni trapear, es un desordenado, pronto lo mando a la quinta porra”. Le respondí: “No te divorcies, no puedes levantarte un churro-guapo en este encierro”. Extra: A trabajar todos y todas, como pasa hoy en Madrid, Roma y París. Y colorín colorado...



Poncho Rentería