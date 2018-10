¿Por qué las llaman brujas?

Si se lo pregunto a un taxista mexicano, me contesta: “Por supuesto, manito, la primera dama de México se portó con su esposo y presidente, Enrique Peña Nieto, como una ventajosa bruja. Se divorció al acabársele el poder”. En cambio, una periodista de izquierda, furiosa anti-Bolsonaro, el ganador en Brasil, me dijo mientras la peluqueaban que “el sentido despectivo del término ‘brujas’ viene del salvaje machismo imperante que ultraja a la mujer”. Punto.

Descubren saqueos de la salud. Por eso gradúo de bruja a la dama economista de apellido Carrasco-Yañes, detenida por el saqueo que, según la Fiscalía, ella y su jefe, Guillermo Grueso, cometieron desde la Supersalud. ¿No les da vergüenza? “Robarle a la salud es una infamia”, dijeron en la peluquería. ¿Quién pidió nombrar a esa pareja? Cuéntenlo. Es otro manchón al gobierno anterior, en el que mucho alto funcionario, con sus millonarias picardías, traicionó al presidente Santos y el país. En San Andrés islas, por chanchullos con raponeros contratistas, cayó preso otro exgobernador.

Punto.



Día de las brujas para todos los sexos y clases sociales. Se lo bailan Adriana Tono, Eva Rey, Marcela Carvajal, Amparito Grisales, Paola Turbay, Piedad Córdoba, Claudia López y su llavería, Angélica Lozano. Me faltó Ingrid Betancourt, quien hace siete días le contó a la exótica, caprichosa y controvertida JEP los 87 cobardes maltratos de las Farc que sufrió. Frases guaches masculinas que muchos hombres celebran: “Me demoré en separarme de la bruja”. Otra: “Si sobreviví a la bruja de mi exmujer, aguanto un largo secuestro”.



Derrotando el poder femenino, barrió Bolsonaro en el país de Pelé, Neymar, Vinícius de Moraes y Sonia Braga. Ellas lo graduaron de ultraderechista, antigay, facho, misógino y, de ñapa, neonazi. Y él les respondía: “Nunca más la inepta izquierda en el poder”. ¿Por qué les ganó? Por el voto femenino, más pueblo, clases medias y los pudientes. Como la izquierda brasileña, con mi admirado Lula da Silva, se acostó con los brujos de la Odebrecht, el pueblo les cobró ese concubinato.



Pregunto: ¿entrarán a Estados Unidos los 5.000 hondureños de estrato cero que buscan llegar a California? No, los atajará la Policía Montada gringa que veíamos en las películas texanas con Gary Cooper y Burt Lancaster. Punto. Y les ruego no ver la baratonga, tramposa y mediocre película sobre Pablo Escobar y Virginia Vallejo. No la vean, desprecien al bandido que hizo estallar un avión con 180 pasajeros.



PONCHO RENTERÍA