Póngale buena cara a este año caliente

Buenas-buenas, a los despistados les ayudo: hoy, 5 de enero de 2022 y el año pinta excitante, será rico en trifulcas y discusiones calientes. Dijo mi amiga exministra del Trabajo: "Si repiten el irresponsable y destructivo paro cívico nacional del año pasado, destruyen el país". Ojalá no repitan ese torpe infantilismo político.



Pelo chuto quemado por el sol exige peluquería. Porque están llenas y opinando de política. Curules: mujeres, hombres y el tercer sexo se pelean 288. Ganarse una curul es tocar el cielo.



Nos llegó el 2022, y el presidente Duque dirigió al país un anuncio: "Este año será el de la resiliencia". Lo siento, Presidente, el 99 por ciento de los colombianos no entienden qué significa la palabrita 'resiliencia', típica de la burocracia internacional.



Y cometió otra pifia el presidente Duque, en EL TIEMPO le respondió a Yamid Amat, al preguntarle "Defina a Juan Manuel Santos": "Fue ministro de Uribe, fue presidente y es un gran jugador de póquer". Con esa desaliñada frase quedamos notificados de que una alta y mutua antipatía se tienen don Iván Duque y el Nobel y expresidente Santos. ¿O creen que ellos se dieron aguinaldo navideño? Nanay, cucas. ¿Y se lo dieron Uribe y Santos? Menos.



Como toca hacerle preguntas sensatas al poder, pregunto al presidente Duque y al fiscal Barbosa: ¿dónde están los 70.000 millones de pesos que autorizó girar la engañada ministra Karen-TIC? No lo saben, y si no rescatan ese billetón, quedarán como el obispo y los notables del poder de Neiva que le hicieron venias y homenajes a un turista falso embajador de la India. Y recuerden que para robarse los 25.000 millones al Banco en Valledupar, los pillos reventaron cajas fuertes de acero; en cambio, estos de los 70.000 millones ni se despelucaron. Punto.



En Colombia, en Moscú, Bali, Ulán Bator y Madrid se saludan con el cordial feliz año. Mi vecino chileno opinó: "Dudo que lo feliz cubra a Colombia porque en ocho meses estará en el Palacio Presidencial un equipo de radicales sin experiencia y en preocupante plan populista redentorista". El poder puede ganarse en elecciones con un discurso gustador, pero si mal gobiernan hay penoso autogol. Año nuevo 2022 y no les digo feliz año, les digo 'al mal tiempo, buena cara' para vivirlo, gozarlo, sonreírle y colorín, colorado...

PONCHO RENTERÍA

