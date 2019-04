Pintor Botero: dieta para sus gordas

Frase mentirosita de muchas mujeres ayer en las peluquerías femeninas: “Estoy adolorida viviendo en París, recé mucho en Notre-Dame”. Hola hola: no es obligatorio viajar a incomodarse a Melgar, Tolú, Apulo o Barú. Bogotá es una maravilla en estos días; cero trancones, un millón de rolos por fuera, sol brillante, parques verdes y clima suave. Es obligado ir al Museo Botero, verán pinturas de Miró, Picasso, Pissarro, Botero, Renoir, Dalí y otros de apellido jai. Ese monumental museo se lo regaló a Colombia Fernando Botero, pintor. Lo cuento para que otros afortunados y ‘ricarditos$$$’ lo imiten regalando un ancianato o ayudando a la fundación que rehabilita niños nacidos con labio leporino. Toda la fortuna a los yernos es penoso.

Y como el Botero-artista es tan genial como el grandioso Tiger Woods, vean en cine el documental que montaron sus hijos; en él cuenta con gracia sus difíciles años, el poco billete, el éxito con sus gordas picaronas, sus gordísimas, robustas e irónicas mujeres. En el documental sale Botero triunfal en París, Shanghái, Madrid y Nueva York. Todo ganado con su talento y disciplina. Según Lulita Arango, que lo vio ayer: “Un planzazo ver museo y documental Botero”. Vengan a Bogotá al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, a El Campín, y en cine francés vean Custodia compartida, especial para exmaridos y exesposas.



Ayer, en el aeropuerto de Bogotá, un señor furioso le dijo a una funcionaria aérea: “Puedo acusarla, carajo, usted no sabe quién soy yo”. Ella, con costeñísimo acento, le respondió: “Manda huevo, eres un mondao, no tienes cupo ni tiquete”. Que ese guache diga mañana: ‘Perdóname, Señor, me traicionó mi mala uva’. Otros dirán: ‘Perdónalos, Señor, porque no me entendieron’. Y otros que buscan ganar la alcaldía bogotana: ‘Nos veremos en el paraíso... del poder’.



Titular del noticiero Caracol el sábado, habló Andreína: “Hasta el 300 por ciento subieron tiquetes aéreos y de bus”. Golpe feo a los bolsillos, grosería de la burocracia que lo toleró en el anterior gobierno y en este también. Especular así es baratongo. Feo explotar las humanísimas ganas de miles de gentes pobres de viajar a ver a la mamá.



Para quienes están en ocio, pregunto: ¿Mockus sabía del impedimento y se hizo el australiano, o los jurídicos que lo asesoran resultaron bacteriólogos? No sé, Mockus sale ganando, irá a su biblioteca y desde allí dirigirá a sus pupilos, algunos de los cuales le disparan hoy sectarios vainazos a Sergio Fajardo. ¿Amaos los unos a los otros? No creo. Manejen auto, pero bien; si se estrellan, estarán enyesados ocho meses. Buenas buenas.