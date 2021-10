Petro y Álex Saab hacen la noticia

“No hay derecho, nos robaron el gol de Yerry Mina contra Ecuador”. Diseñadores y estilistas, hinchados de patriotismo, aún protestan porque “años atrás nos robaron el gol de Yepes y a nuestras reinas de belleza Paola Turbay y María Teresa Egurrola les robaron el Miss Universo”.



Colombia siempre tendrá terremotos judiciales y políticos. Está de ‘campeón’ en los titulares Gustavo Petro por puntear en las encuestas, lo supera Álex Saab porque, según el presidente Maduro, “lo secuestró el gobierno yanqui en un acto imperialista”.



Aterrizó en Miami Álex Saab, no llegó al hotel Sonesta de Key Biscayne, sino a una oscura celda. Álex Saab debe estar asustado porque no sabe qué ‘tamal maloliente’ le tienen los gringos si no les cuenta dónde depositó 399 millones de dólares que generales y almirantes chavistas le pidieron guardar en bancos del Asia. En Miami, Saab no quiere saber de tours, ni de Trump ni del lentísimo míster Biden. Punto.



Tremendo e inesperado vainazo recibí de una culta y bonita señora, Cristina de Echavarría Obregón, por criticarle a su amiga Paola Lara Espinosa, de 48 años, que en su portal ‘La lora de las Lara’ luciera una foto penosa, con unos bluyines tan rotos, tan deplorables y tan raídos como para mandar al shut de basura. Por esa opinión estética doña Cristina Echavarría desde sus redes me llamó ridículo y me acusó de cometer una ridiculez. Penoso enojo, penosa exageración. Punto.



Terminado el escándalo del fútbol sin valernos el gol de Yerry Mina, urge que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ponga punto final a la minga indígena que le montaron en el verde parque Nacional de Bogotá, hoy con quemas, cocinas y cambuches. Allí malviven 407 niños y 756 adultos indígenas, soportando fríos y aguaceros. Lo humano es que la alcaldesa Claudia López los acomode donde tengan alimentos, salud y buen dormir. Punto.



Aleluya, anoche llegó del Brasil el presidente Duque y le recuerdo que los pagadores de impuestos siguen ansiosos por recuperar los amargos 70.000 millones que este, su gobierno, torpemente le entregó al avispadísimo megagenio Emilio Tapias. Esa millonada los contratistas deben devolverla ya y no decirnos que la traerán las brujas del Halloween.

