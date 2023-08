Petro resiste el aguacero criticón

En este novelón que azota a la extensa familia presidencial, yo tengo especial simpatía por la más débil, que es Dayssuris Vásquez, la engañada esposa, la valiente que desafió capillas políticas costeñas y salió perdiendo porque su marido legítimo, Nicolás Petro, se fue con su íntima amiga. Aleluya: ella no está sola, su novio, Juan Manuel Cortés, ha dicho por televisión: “La amo, por ella me la juego toda, es mi novia, nos casaremos, soy representante a la Cámara”. Aplaudan a ese varón ejemplar que no abandona a su amada.



Nicolás Petro se hizo elegir diputado a la Asamblea del Atlántico gastando millonadas porque allá hay que regalar por el voto camisetas, gorra, transporte, almuerzo, gaseosa y ron. Muchos cobran por su voto cien mil pesos y “viva la democracia”, así ganan los ‘Ñoños’ en Córdoba.

Para que Nicolás Petro ganara los votos lo ayudó su padre. Fijo le advirtió: “No escuches de turbios negocios millonarios fáciles, cuídate de amistades raras, huye de autos de lujo y de mujeres”. No le hizo caso, lo ninguneó como papá y como jefe político, prefirió a los “generosos filántropos” que regalan millonadas, nunca gratis.

Me cuenta Tuti Montes, de Barranquilla, que al hijo de Petro allá le daban trato “presidencial” hace muchos meses, lo buscaban contratistas, divertidos amigotes, aspirantes a futuros concejales y “líderes populares con veinte mil votos” cada uno. Eso sedujo al travieso mujeriego y alegrón.

En el comedor de la casa privada del palacio presidencial se han reunido Gustavo Bolívar, Verónica Alcocer, Clara López Obregón, Luis Fernando Velasco y Alexánder López a buscarle salidas al problemón que les cayó por Nicolás Petro, el hijo desobediente. Háganse autocrítica por los errores cometidos. Punto.

Porque vivo hace 57 años en Bogotá, vivo sus cumpleaños. Volví con Lulita Arango-esposa a recorrer la histórica esquina de la vieja Bogotá: carrera séptima, EL TIEMPO; de allí hacia el edificio Avianca, el teatro Gaitán, la calle 24 hasta el teatro Coliseo. Hoy la carrera séptima es una ruina, caótica, sucia. Los candidatos Jorge Robledo y Oviedo prometen reconstruirla si salen elegidos. ¿A una prima que vive en Dinamarca o París la llevaría usted a pasear por la histórica carrera séptima o la avenida quince de hoy? No lo haga, pasaría una vergüenza.

