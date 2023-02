Petro invitó a su gente a las calles, mala cosa

Tan contento que estuvo el presidente Petro en sus recientes viajes a Europa, Egipto, Caracas y México. Luego, atiende el Cauca y Nariño en tragedia. Llegó Petro a Colombia y, según los banqueros serios, le tocará coger el timón, nada de sacar a su gente a las calles a buscarse, a mirar mal a los que no aplauden a este gobierno.



Hay cosecha de paros y bloqueos, y los alimentos están carísimos. Ya me dijo Maricarmen, mi amiga española: “En Bogotá, ayer la remesa me costó el doble que hace seis meses, tan caro como en Madrid en mi barrio Salamanca”. De malas Petro y el país: se desmoronan la economía y las carreteras del Cauca, Nariño y el Quindío, y para colmo, los indígenas radicales, saboteando al Gobierno, no permiten reparar la carretera Panamericana. Presidente Petro, viaje menos, reúnase con sus ministros. Presidente, el país serio y pagaimpuestos respalda al gran experto Enrique Peñalosa en lo del metro por altura, no el subterráneo, eso nos economiza miles de millones. Peñalosa sí sabe de ese tema.

Presidente, desde la peluquería señorera, economistas le mandaron decir que escoja gente preparada para los cargos serios. Le he mandado decir al presi Petro que mi admirado Salvador Allende se cayó por haber nombrado a 120 ineptos que mal gobernaban a su lado. Y ese siniestro Pinochet lo rondaba.

Presidente Petro, no convoque a su gente a las calles, eso traería broncas y la primera línea saldría a mostrar su poder y su gobiernismo. Es demagogia invitarla a las calles para que aplaudan su reforma de la salud. Los invitan para escuchar: “La base popular combativa está aquí para derrotar a los antipetristas, enemigos de la clase popular”. No convoque marchas, suena a politiquería preelectoral y es peligrosa.

No es prudente traer tipos de la Costa a Bogotá a costo millonario para que griten “nos están matando, nos están matando”. Y la peor, “devuélvanos los 1.300 desaparecidos”. El cuento de los centenares de desaparecidos del año 2021 fue, según Claudia López y la Fiscalía General, una jugada ruin, maleva y electoral.

Gobierne bien, presidente Petro, con gente sensata, capaz y aterrizada. Recuerde que el compañero Salvador Allende con su caótico y mal gobierno dio paso al bárbaro Pinochet. Terrible querer cambiar la ruta del metro en Bogotá, es ponerles conejo a los chinos por un capricho presidencial. Ojalá acierte, Presidente. Buenas buenas. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

