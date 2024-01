Petro, en Suiza, con nieve y sin trinos

El presidente Petro llegó a Davos. Lo vi ayer bajándose del avión presidencial y sentí pena por él, se veía cansado por las 13 horas del vuelo, con fuerte jetlag, vestía un grueso abrigo, doble bufanda y guantes antifrío.



Llegó Petro a Davos y “de malas” porque lo recibió un odioso ventarrón de nieve. El turismo del poder nos cuesta millonadas, pero hay viajes que son una pesadilla; ejemplo, Davos. Aleluya: allí alquiló Colombia un baratísimo local para mostrar sus artesanías y el “país de la belleza” a los 1787 banqueros visitantes. Ojalá nos compraran mil millones de manillas, mochilas y sombreros de La Guajira. Punto.

Vamos a Lehder. Un escritor catalán, Jaume Company, decía que para vender miles de un libro de “memorias” toca meterle chismes gordos y lanzarles ataques a siete notables. En sus memorias Carlos Lehder dice que Pablo Escobar le contó, al oído, que López Michelsen le mandaba razones de simpatía. Eso es mentiroso, es un globo para ilusos. Jamás el expresidente, con 69 años, lúcido y malicioso, cometería esa torpeza.

Fornido show, fanfarrón y locuaz; esa impresión me dejó Lehder cuando nos presentó el poeta pereirano Luis Fernando Mejía en el Capitolio Nacional y yo estaba allí porque era parlamentario del Movimiento Cívico. Entraron Lehder & cía. a ver el sucio escándalo que le hacia el parlamentario Jairo Ortega, mandadero de Pablo Escobar, al valiente ministro Lara Bonilla. Luego, Mejía y Lehder fundaron el partido Nacionalista Bolivariano y fracasaron esos dos aventureros ambiciosos. Punto.

En Suiza, entre montañas de hielo, pasea hoy el presidente Petro, pero el viernes volará al Vaticano a bendecir y abrazar a su admirador, el Papa. Presidente, aproveche para confesarse y pedir perdón por los vainazos que usted les lanzó a los “riquitos capitalistas, explotadores, simplones y tacaños”.

Presidente, las EPS Colsanitas, Sura y otras doce están dichosas porque usted suspendió los trinos con coscorrones a ellas por criticar los atropellos del ministro de Salud, don Guillermo Jaramillo.

Buenas buenas: Presidente, no olvide darle mis saludos a su santidad en el Vaticano. Y para regalos a su Verónica, vaya a Via Condotti y Via Barberini. Pilas, Presidente, en Roma compre doble mercado de carnes, aceites y granos, allá todo está más barato que en Bogotá. Regrese pronto, Presidente, Francia Márquez quiere su chance de mandar, es humana.

PONCHO RENTERÍA

