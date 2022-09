Petro cumplió 30 días y pronto empieza

Cuando ocho ministros del presidente Petro lanzan propuestas en cada micrófono demuestran que hay desorden, que no se han posesionado. Hay ministros que solamente ayer conocieron su escritorio. Odiosa y belicosa la amenaza del ministro de Gobierno, Alfonso Prada, de lanzar multitudes a las calles a protestar si no les aprueban la reforma tributaria. Ministro Prada: usted ha sido prudente, no opine como un pelietas.



Otra ministra, la filósofa Irene Vélez, creó pánicos al anunciar que “no habrá más explotación de petróleo ni de gas”. Ante ese cercano problemón, sin ponerse colorada ella dijo: “Si nos faltan petróleo y gas, le compraríamos a Venezuela”. Frase peligrosa, eso nos arrodillaría al filántropo Nicolás Maduro. Señora ministra del petróleo, le convendría mucho escuchar diez horas seguidas al experto en petróleos Mauricio Cárdenas. Hágalo, ganamos todos.



Alerta: 40 millones de colombianos usan gas, y 15 millones de vehículos, camiones y similares se mueven con gasolina. Señora ministra, por su pasión ecologista usted podría ganarse un “Premio Nobel en medio-ambiente” pero reventaría la economía nacional.



Duele decirlo, ya no creo en la ecología porque la terrorífica motosierra tumbaárboles sigue destruyendo el bellísimo e inmenso jardín de la que fuera casa del patricio don Hernán Echavarría en la carrera 11 con calle 86A, en Bogotá. ¿Los constructores son ecologistas? Sí, pero cada Viernes Santo.



En Chile estalló el desencanto que podría llegarle a este gobierno del ‘Pacto Histórico’ si no aterrizan. El presidente Petro opinó sobre asuntos internos de Chile y Argentina y quedó fatal. Le tocará escucharle consejos al nuevo Kissinger, al embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Punto.



Juan Gustavo Cobo Borda viajó al otro mundo, un buenazo cultísimo, un alegre talentoso que nos empujó a leer a Jorge Zalamea, Neruda, Cabrera Infante y Álvaro Mutis. Juan Gustavo Cobo nos deja una exquisita biografía y mañana estará feliz conversando en el cielo con sus maestros Borges y Mutis.



Aleluya: viene el “día de los enamorados”. Regalen Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, y La alegría de leer, de Juan Gustavo Cobo, al leerlos salen ganando. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

