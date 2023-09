Petro afortunado, la suerte lo persigue

No asiste el presidente Petro mañana al estadio de Barranquilla, donde derrotaremos a los venezolanos para furia del ‘seudoestadista’ Nicolás Maduro. El Presidente no va y se pierde el aplauso de 45.000 asistentes. A Petro la suerte lo persigue. Ya instaló en un cargo importantísimo palaciego a Laura Sarabia, quien manejará una chequera con siete billones al año para hacer maravillas.



Otro gol de Petro: se coronó como abuelo de un costeñísimo nieto, hijo de Nicolás Petro y Laura Ojeda, su nueva pareja. El nieto será bautizado Gustavo Petro Ojeda en el Palacio presidencial con la pompa que se merece un nieto bendecido por el alto mando del Pacto Histórico. Serán padrinos Verónica Alcocer, el exembajador Benedetti, el embajador Roy Barreras, la senadora Clara López Obregón, Francia Márquez y los compañeros de Fecode que regalaron 500 millones a su campaña presidencial. Pilas: si los invitan a esa fiesta, no falten, servirán champaña francesa estampillada que pagará el abuelo Presidente para evitarse denuncias de cometer contrabando palaciego. Punto.

Tercer gol hizo Petro: su hermano generoso y nada envidioso Juan Fernando, vía Caracol Televisión y la ‘Nena’ Arrázola, le acomodó una condición en años juveniles que lo volvió casi genial como Woody Allen, Marilyn Monroe y Elon Musk, el príncipe del capitalismo moderno. Presidente Petro, le quiero ayudar, cancele sus cinco peleas pendientes: la Andi, transportadores, taxistas, ‘Iván Mordisco’ y con Milei, el fijo presidente de Argentina, al que usted insultó llamándolo “hitleriano”. Presidente Petro, mis ayudas son gratis, no le aceptaré ningún puesto diplomático. Años atrás el presidente Álvaro Uribe me nombró comisionado para la Televisión, un puesto superjugoso que no le acepté porque allí perdonaban sumas millonarias. Punto.

Aleluya: llegó a Bogotá mi madrileña amiga Maricarmen Fernández Ordóñez y en la peluquería pidió: “Todos y todas, a votar contra el candidato Bolívar por la alcaldía de Bogotá”, lo han planteado Miguel Uribe y el recio candidato Jorge Enrique Robledo. Dijo más Maricarmen: “Muy equivocado vuestro presidente Petro al acusar a unas empresas españolas de estar dando millonadas de euros para tumbarlo”. Buenas buenas, mi pareja, Lulita Arango, lo pidió: “Derrotemos mañana en fútbol a Nicolás Maduro y seremos tan felices como Francia Márquez viajando por el África.

PONCHO RENTERÍA

