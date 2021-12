'Peñalosa presidente'

Y aplauso grande: Peñalosa será carta presidencial. Me aseguraron que sería el preciso para enfrentar a Petro y le ganaría. En Chile ganó el inexperto joven economista y buen muchacho Gabriel Boric. Su victoria, un homenaje a Salvador Allende y a Pablo Neruda. Kast aceptó la derrota sin decir "nos robaron". A imitar ese juego limpio aquí. A Boric los ultra-izquierdistas lo acusarán de tibio-flojo, o por no expropiar le pondrán mil problemones. Por hablar a la ligeronga, en líos el megamagistrado Alejandro Linares y la alcaldesa Claudia López, ella señalando a la Policía. De penoso oportunismo la acusó el presidente Duque. Y en la revista Alternativa Carlos Alonso Lucio, su compañero y jefe en las izquierdas, pide que la destituyan.

Queja en la peluquería señorera: que en Bogotá funcionarios, políticos, los vip protegidos y concejales con camioneta blindada con guardaespaldas parquean donde les da la gana. Y tranconazo. Comentó una payanesa: "Feísimo que un tipo decente como Carlos Negret, buscando votos, señale de masacradores a la Policía Nacional". Hazte autocrítica, Carlos, quedaste como un zapato, este año han asesinado a 62 policías. Un funcionario ejemplar: el consejero presidencial Emilio Archila, infatigable y eficiente.



Llenas las peluquerías señoreras. Como los fatigantes tapabocas les quitaron la coquetona risa, se regalan pelo, uñas y champú, el trío impecable. Verán pasado mañana a la suegra y las concuñadas que son criticonas de peinados y vestimentas. Hoy, compra de aguinaldos: las tortas, un queso gordo y quedan divinamente. Se libran del: '¿Qué le regalo a mi concuñada nueva rica que exige regalo caro?'. Grabé en mi espacio de Caracol Televisión este video: "Buenas-buenas, buenísimas con Poncho Rentería que les pide entregar un decente aguinaldo a los ancianos olvidados y a los niños pobres ninguneados por el Niño Dios. Hágalo y duerme mejor".



Tengo chanfas: en radio, dos periódicos, un canal de televisión y una revista, pero no recibo prima navideña. Así acepté mi contrato. Y el aguinaldo navideño que esperaba del presidente Duque, recuperar los 70.000 millones de pesos estafados a la engañada ministra Karen-TIC, me falló; no pudo, peligra ese billetón. Punto.



Como Lulita, hijos, nietos y su extensa familia Arango-Arango-Vélez, Londoño me quieren mucho y yo también, el 24 tendré cena antioqueña con cantos católicos y villancicos. Me suena: "Peñalosa presidente". Colgué un video: "Motivo trancón, el Niño Dios no viene a Bogotá". Relájense, no maneje alicorado. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

