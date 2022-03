¿Peñalosa, Fico, Fajardo o Alejo?

Si están nerviosas por las elecciones, cálmense, escuchen un disco de la afroespañola Concha Buika, Mi niña Lola, que les mejora el día. Faltan cinco días para que dos millones de personas voten por Enrique Peñalosa, Equipo Colombia, que compite voto a voto con Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria. Como en las peluquerías las mujeres discuten de política, les lancé dos preguntas, una: ¿Apoyan a Putin en su invasión a Ucrania? De las 14 opinantes, solo una apoyó al tenebroso Putin. Lancé la segunda: ¿Entre Peñalosa, Fajardo, Fico Gutiérrez y Alejandro Gaviria, a cuál dará su voto? Ganó Peñalosa, sacó siete votos y si el domingo lo apoyan 400.000 simpatizantes en Bogotá y 200.000 en el Valle y Cundinamarca, le ganaría a Petro en la segunda vuelta. Punto.

(También le puede interesar: Las gentes de Rusia no apoyan esa barbarie)



A petición de la peluquería señorera, y por venir de un escritor que respeto, Héctor Abad, reproduzco su opinión en El Espectador del domingo: “La primera reacción de Gustavo Petro a la salvaje invasión a Ucrania le salió del fondo del alma: “¡Qué Ucrania ni qué ocho cuartos!”. A Tito Solano, costeño de Barranquilla, le pedí traducción de la frase de Petro: “Ajá, que eso vale una empanada, una arepaehuevo”, y en ‘paisa’ significa: “No enredes la pita, vale un maní”.



Según el escritor Héctor Abad, “si hoy Petro fuera nuestro mesías, en el Palacio de Nariño, como pretende, Colombia no habría condenado a Putin en la ONU por su invasión, haría equipo con Bielorrusia, Eritrea, Siria y Corea”. El diabólico Putin tiene aquí simpatizantes que le creyeron su idiota denuncia: “Ucrania está gobernada por drogadictos y pronazis”, penosa payasada verbal de un sobradito fantoche, de un arrogante que en sus zapatos usa tacones camuflados. Punto.



Buenas-buenas, tuvimos visitante vip. Vino Jeff Bezos, el multimillonario más aplicado del capitalismo mundial, dueño de 145.000 millones de dólares, y es sencillote, filántropo, alegrón, descomplicado y recién casado, lo embrujó y lo divorció una periodista coquetona de busto generoso, gringa-mexicana, y se ve feliz. Con el presidente Duque viajó al “paraíso selvático” de Chiribiquete. Pilas, voten por Enrique Peñalosa un nerd incansable, estudioso, intachable con el dinero público. Peñalosa, un cívico sencillote que habla poco y trabaja mucho. Peñalosa presidente.



P. D.: No seré asesor de Peñalosa, soy ineptísimo, duermo siesta y bebo ron todos los días por orden médica.

PONCHO RENTERÍA

(Lea todas las columnas de Poncho Rentería en EL TIEMPO, aquí)