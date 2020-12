Peligro: seis amigas víctimas de estafa

No tengo ninguna genialidad para contarles ni ninguna exigencia al Gobierno, y a don Iván Duque le digo que le tocó gobernar un país con ocho meses a media marcha, con pandemia y con las mismas plagas que nos azotan hace 157 años. Diciembre calmado, sin empujones ni tumultos. Buena noticia de la tele inglesa: contó que dos multimillonarios con popularidad, Diego Maradona y el beatle John Lennon, almorzaron en un restaurante japonés del purgatorio, sitio mágico, sin pandemia, ni multas, ni tapabocas ni vainazos entre santistas y uribistas.

Maradona y Lennon se bebieron tres botellas de vino blanco Chablis. Allí, el beatle genial le confesó a Maradona que él era su ídolo, y eso le subió el ego al argentino, que le dijo: “Che, vos quizás no lo sepas, yo, Maradona, superé a Sinatra, Elvis Presley, Michael Jackson, a John Lennon”. Punto.



Ojo, los pícaros estafan en diciembre, es su vida laboral. Seis amigas mías fueron estafadas la semana pasada. Buscando alquilar, vía internet, una casa con piscina, cuatro alcobas, aire acondicionado, televisores, todo de calidad, dichosa llamó Isabela, y le dijo doña Simona Chávez, la arrendadora: “Si me gira dos millones de pesos de inmediato, es suya; le doy 20 minutos o la pierde”. Los recogió entre sus amigas y giró. El resto, al supermercado a comprar pasta italiana, verduras, lomos, langostinos, la gran compra. Al partir felices, gritaban: “Aleluya, nos broncearemos en Anapoima, donde no hay pandemia ni zancudos, y volveremos bellas, gustadoras, coquetas y sonrientes”.



Doña Simona Chávez les confirmó que recibió la plata y que las esperaba en el restaurante El Mágico. Allí llegaron dichosas, pero les esperaba un ‘oso peludo’: ningún restaurante Mágico, ninguna llave, ningún alquiler, ninguna Simona arrendadora, hasta que ella gritó: “Maricas, nos estafaron, le creímos a la foto del internet; la llamo al celular y no responde, nos estafó la mugrosa”. Discutieron entre ellas: “Fuiste muy torpe al girarle esa plata”. Oyéndoles su penosa historia, me reí a carcajadas. Ellas, burladas y engañadas, se quedaron con las cremas, los bronceadores, los pareos, los biknis, el mercado y las ganas de broncearse en Anapoima.



A Bogotá regresaron de madrugada, y los langostinos se recalentaron del calor, se mojó el mercado, todo resultó fatal. Avíspense, planean 99 estafas; a mis amigas las tumbaron. Que no le pase a usted, no culpen después al Gobierno. Y colorín colorado...



PONCHO RENTERÍA